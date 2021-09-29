Фитнес-эксперт рассказал, почему нельзя садиться на "эффективные" диеты из интернета

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на какие отчаянные и откровенно абсурдные поступки иногда идут люди, чтобы добиться быстрого результата.



За последние 20 лет фитнес-индустрия сделала колоссальный скачок в развитии: из отрасли, которая была популярна только среди очень обеспеченных людей, она стала доступной абсолютно каждому. Вместе с тем до сих пор есть люди, которые верят и применяют на практике абсолютно неэффективные и даже опасные для здоровья методики тренировок или диеты.

Буквально на днях мне написал один подписчик, который попросил порекомендовать альтернативы гейнерам (разновидность спортивного питания с большим содержанием углеводов, помогающая в наборе мышечной массы). Я даже не успел ответить, как молодой человек добавил, что есть якобы народный рецепт – смешать сметану, яйца и пиво. Если честно, то я даже сначала подумал, что это розыгрыш, но в ответ получил сообщение, что так "написано в интернете".



Людей, которые беспрекословно верят всему, что пишут, действительно очень много. В то же время существует множество книг от экспертов, профильные журналы и так далее. Однако подобные истории с народными рецептами имеют массовый характер, причем даже в крупных городах.





Чаще всего люди попадаются на разного рода диеты, особенно те, кто хочет быстро похудеть. В погоне за волшебной таблеткой, прикрывая свою лень и неспособность контролировать рацион, они верят всему, что написано про "легкие" методики питания.





Монодиеты, интервальное голодание, разгрузочные дни, вегетарианство и читмил (срыв диеты) никогда не приводят к нужному результату. Кроме того, после них часто возникают неприятные последствия: от резкого увеличения веса, нарушения пищеварения и до серьезных психологических расстройств.



Так зачем все это нужно? Вернусь к примеру начинающего спортсмена, который готов на пиве набирать мышечную массу. Не сложно догадаться, что людей, которые хотят быстро накачаться, ничуть не меньше, чем тех, кто желает похудеть. Здесь встречаются абсурдные ситуации не только с питанием, когда человек начинает давиться едой, особенно мясом, прочитав, что именно от него будут быстрее расти мышцы. Другая крайность – травмоопасные методики тренировок. Тренажерный зал – зона повышенной опасности, эксперименты в нем проводить не нужно, это не лаборатория.



Во время выполнения кардиотренировок не стоит обматывать себя пищевой пленкой или надевать костюмы для похудения. Такие методы не только не помогают прийти к результату, но и повышают нагрузку на сердечно-сосудистую-систему. Они способны привести к тепловому удару. К слову о тепле. Как-то я общался с одной женщиной, которая для быстрого сжигания жира на животе решила его нагревать работающим утюгом. Она включала минимальный режим, подкладывала полотенце под утюг и одновременно качала пресс. Надеюсь, она не стала после этого пациентом ожогового центра.

Еще одним примером неправильного подхода к занятиям является излишнее увлечение тренировочным процессом среди людей, которые до этого либо не занимались вообще, либо у них был большой перерыв. Причем перегибы могут быть как за счет увеличения продолжительности тренировки, так и их количества за день.





Такие люди сначала могут пойти, например, в кардиозону, позаниматься там около часа, затем направляются в зал, где хватаются за все тренажеры подряд. Потом еще сходят на групповой урок, завершив день долгим нахождением в сауне.





Для хороших, эффективных, а главное, безопасных тренировок, нужны не просто поверхностные знания из интернета, а квалифицированная помощь дипломированного специалиста. Также нужно четко понимать, к какому результату вы действительно стремитесь.