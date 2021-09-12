Фитнес-эксперт рассказал, как не уставать в течение рабочей недели

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что нужно сделать, чтобы не уставать в течение рабочей недели и легко просыпаться по утрам.



Как говорил Михаил Задорнов: "Утро – это часть суток, когда завидуешь безработным". И действительно, рано вставать бывает тяжело, особенно к концу недели. А работать-то нужно и желательно продуктивно. Как же быть бодрым по утрам, чтобы и вечером не чувствовать себя разбитым, и выходные не тратить только на сон?

Конечно, я могу засыпать банальным советами: выпейте чашку крепкого кофе, сделайте контрастный душ или зарядку. Все это здорово, но не все любят кофе, а также обливаться холодной водой еще и спросонья. И зарядка на холодные мышцы и связки – занятие сомнительное. Тем более, чтобы произвести несколько таких процедур подряд, нужно пожертвовать самым главным – сном, так как на утренний ритуал понадобится минимум полчаса.

Как тогда поступить, чтобы утро не превращалось в кошмар? Вопрос глобальный, ведь на то, как мы спим, просыпаемся, работаем и отдыхаем, влияет наш образ жизни, привычки, питание, а также умение грамотно планировать свой график.

Давайте по порядку. Знаете ли вы, что сейчас регулярные тренировки – это новый тренд. И он связан не столько с желанием человека похудеть или набрать мышечную массу.



Занимаются фитнесом или спортом те люди, которые осознают, что тренированный организм – это улучшение качества жизни в целом. То есть укрепление здоровья, повышение работоспособности, снижение уровня стрессов, а также более крепкий стабильный сон.



Но важно понимать, что речь идет об умеренных, а не избыточных нагрузках, причем они должны быть систематизированными и регулярными. Продолжительность таких занятий – примерно час, от двух до пяти раз в неделю.



Важным фактором хорошего сна, как и самочувствия в целом, является режим питания и качество самих продуктов. Не секрет, если плотно поесть на ночь – о хорошем сне можно и не думать. А если это еще и тяжелая пища – жирная и жареная – стоит забыть про то, что значит высыпаться.

Для улучшения сна необходимо нормализовать свое питание: плотный завтрак, сытный обед, правильный перекус и легкий ужин, богатый клетчаткой и белками. Причем заканчивать вечерний прием пищи нужно хотя бы за два часа до ночного отдыха. Но ни в коем случае не голодайте – это тоже сказывается на качестве сна. Также нельзя забывать выпивать в день достаточное количество чистой воды.



Кроме того, важно не употреблять алкоголь или максимально минимизировать его количество. Спиртные напитки обезвоживают организм, являются токсином для печени и в целом опасны для здоровья.



При больших дозах на следующее утро они делают вас вялым и "больным". Именно поэтому я не рекомендую много выпивать в пятницу вечером, чтобы потом приходить в себя все выходные вместо полноценного отдыха.

Ну и важной составляющей хорошего самочувствия является режим жизни. Это не только приемы пищи и тренировки, это и то, задерживаетесь ли вы на работе, как поздно ложитесь спать, во сколько просыпаетесь и так далее. Нет ничего хуже спонтанности и перегибов, когда вы просто не можете выстроить систему, при которой вам будет по-настоящему комфортно.

Стоит признаться, что мы много времени откровенно тратим впустую. Например, часами залипаем в смартфоне, выбрасываем сотни часов в году на игры или соцсети, когда в этом совершенно нет такой необходимости.



И еще хороший способ восстановить силы – вечерняя прогулка, желательно в парковой зоне. Нет ничего лучше, чем подышать свежим воздухом, погулять в тишине и покое. Это очень полезно для центральной нервной системы и позволит быстро и крепко уснуть. Некоторые люди, чтобы больше гулять, целенаправленно заводят собак: хочешь, не хочешь, а выйти на улицу все равно придется. Я уже не говорю о том, сколько позитивных эмоций может принести домашний питомец.

Несложно сделать вывод, что для хорошего настроения и самочувствия нужно жить не только работой, но и не забывать правильно отдыхать. Уделяйте больше времени себе и своему здоровью. А если у вас будут быстро восстанавливаться силы, то вы сможете свернуть горы и в карьере, и в семейных делах, и даже в тренировках.