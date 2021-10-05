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Эндокринолог рассказала, от каких продуктов увеличиваются живот и бедра

Полный вперед: какие продукты исключить, чтобы не толстеть в животе и бедрах
общество еда

По форме живота можно определить, от чего толстеет человек. Критический взгляд на себя поможет определиться с выбором рациона. Мы выяснили, от каких продуктов следует отказаться, чтобы начать сбрасывать вес.

Фото: depositphotos/ yuliang11

В яблочко

Ожирение по типу яблока врачи называют "мужским". В этом случае жир откладывается в основном в области живота, особенно между органами брюшной полости, а остальные части тела практически не страдают. Человек, полнеющий по такому типу, становится обладателем круглого живота.

"Такой жир (его еще называют глубинным) образуется из-за нарушения метаболизма или сбоя в гормональной системе. Причем изменения происходят на клеточном уровне", – отмечает диетолог-эндокринолог Алена Барредо.

По словам эксперта, если говорить аллегорически, то клетку можно представить в виде дома, в который приходит "хозяин" – инсулин – и приносит "еду" – глюкозу. Когда еды становится много, клетка переполняется глюкозой, перестает реагировать на сигналы инсулина и, соответственно, не пускает его "в дом". Это явление именуется инсулинорезистентностью. Количество инсулина в крови растет, возникают проблемы с лишним весом.

Инсулинорезистентность бывает также физиологической (во время беременности и подростковом периоде) и патологической – при снижении уровня половых гормонов у мужчин и женщин после 35 лет.
Алена Барредо
диетолог-эндокринолог

Какая пища способствует развитию инсулинорезистентности? В основном это продукты, богатые легкими углеводами и трансжирами. В списке опасной еды – фастфуд, сладкое, мучное, соусы и соки с сахаром, газированные напитки, алкоголь, а также избыточное количество сладких фруктов и некачественная молочная продукция. Людям с типом ожирения "яблоко" необходим комплексный подход для решения проблемы под контролем врача.

Удар по груше

Тип ожирения "груша" специалисты именуют женским. Жир в этом случае откладывается подкожно, особенно в бедрах и внизу живота.

Фото: depositphotos/ brebca

"При таком типе отложения жира в организме превалирует гормон эстроген, который синтезируется за счет фермента ароматазы", – говорит Алена Барредо.

По словам эксперта, у многих женщин генетически активен этот фермент. Фигуры таких дам отличаются женственностью и пышными формами. Для некоторых мужчин тоже характерны подобные подкожные отложения.

"Возможны и ситуации, когда ароматаза становится активнее под действием некоторых продуктов. Этот фермент стимулируют газированные напитки и соки, алкоголь, кофе, молочные продукты, фрукты, сахар, сладости", – предостерегает эксперт.

По словам специалиста, обычно люди с таким типом фигуры легко теряют вес – достаточно ограничить суточную калорийность.

Снимите фартук

Еще один тип ожирения врачи называют центрипетальным. В этом случае жир откладывается в верхней половине туловища, под и над ключицами, полнеют шея и лицо, а живот становится похож на фартук.

Фото: depositphotos/ vfoto

"При таком типе ожирения активен гормон кортизол. Под его воздействием жир откладывается в определенных местах, а ноги и руки остаются худыми за счет нарушения белкового обмена, снижения количества и качества мышечной ткани", – рассказывает Алена Барредо.

Кортизол активизируется, если в рационе есть алкоголь, а также жирная и жареная пища: свинина, бекон, фастфуд, колбасы, сосиски, рыбные консервы.

При таком типе ожирения врач советует ввести в меню так называемые длинные углеводы (крупы с цельным зерном), а также достаточное количество полноценного белка (яйца, индейку, мясо кролика, перепелов) и ненасыщенные жиры – нерафинированные масла различных сортов.

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