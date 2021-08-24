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Общество

15:42

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Когда и как начнут информировать россиян о размере их будущей пенсии

Важные уведомления: кого будут информировать о размере будущей пенсии
общество

В Минтруде утвердили порядок информирования россиян о сумме их предполагаемой пенсии. Приказ начнет действовать с 2022 года. Рассказываем, кого и как будут оповещать о размере будущих выплат.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пенсионное уведомление

Глава Минтруда Антон Котяков утвердил порядок предоставления россиянам информации об их будущей пенсии. Согласно постановлению, такие сведения будут получать женщины, достигшие 40 лет, а также мужчины от 45 лет, которым еще не начисляются соответствующие выплаты. Уведомление о сумме пенсии начнут приходить в личный кабинет портала госуслуг раз в три года.

Также в электронном документе будут указаны данные о трудовом стаже гражданина, размере индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и сумме пенсионных накоплений (по накопительной части пенсии).

Тем, у кого нет аккаунта на сайте госуслуг, узнать информацию о будущей пенсии получится, обратившись лично в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) или отправив запрос по почте. В ответном письме пришлют бумажный бланк со всей необходимой информацией. Приказ начнет действовать с 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил появление нового сервиса для людей предпенсионного возраста.

Неоднократно звучали нарекания о достаточно сложной системе, граждане не понимали истинного размера пенсии, они искали в разных источниках. А тут будет доводиться, что называется, из первых рук. Это, наоборот, позитивное явление.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ранее Владимир Путин подписал указ о новой единовременной выплате пенсионерам. Ее должны начать перечислить в сентябре 2021 года всем гражданам пенсионного возраста, в том числе продолжающим работать и военным.

"Полезное и важное дело"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что размер будущей пенсии для людей предпенсионного возраста не должен быть неожиданностью. По его словам, именно поэтому и утвердили порядок информирования граждан.

"Каждый должен получить информацию о том, какая пенсия его ожидает и в какое время. Надо своевременно понимать, как формируется пенсия, знать параметры, которые влияют на формирование выплат. Что можно добавить в заключительные годы перед пенсией, чтобы увеличить размер выплат. Как говорится, знание – сила", – подчеркнул сенатор в разговоре с Москвой 24.

Молодежь не интересуется своей пенсией. Поэтому для информирования была выбрана категория людей, которым это уже необходимо знать. Это очень полезное и важное дело, оно уменьшит количество вопросов.
Валерий Рязанский
первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике

Парламентарий добавил, что даже за пять лет до пенсионного возраста человек может увеличить размер своей будущей пенсии. Например, если мужчина, работающий не севере, уволился раньше положенного стажа, он вполне может успеть доработать, заключил Рязанский.

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