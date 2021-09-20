Эксперты рассказали, как накормить ребенка перед выходом в школу

Накормить детей завтраком перед выходом в школу не так-то просто. Кто-то жалуется на отсутствие аппетита, другие предпочитают подольше поспать. Мы выяснили, от каких завтраков школьники точно не откажутся.



Сладость – не радость

Специалисты уверены, что пропускать утренний прием пищи детям нельзя. Завтрак – важная часть рациона ребенка. Но что делать, если ученик утром отказывается от еды?

Врач-диетолог, терапевт Анна Мелехина рекомендует, например, завести некое подобие шведского стола. Это то, что многие дети любят в отелях.

"Купите несколько вариантов хлопьев и мюсли без добавленного сахара, насыпьте их в удобные контейнеры. Также поставьте натуральный йогурт, молоко, кефир, ягоды, фрукты, семечки, орехи. Ребенок сам сделает себе завтрак за одну минуту", – советует эксперт.

По мнению специалиста, ложка меда или варенья, которую школьник сам добавит к этому завтраку, незначительна в сравнении с тем сахаром, который производитель включает в состав стандартных хлопьев или сладкого йогурта.

Самый распространенный завтрак для школьника – традиционная каша. "Рекомендую обратить внимание на ту, которая дает пищевые волокна, поскольку их не хватает в школьном питании. Возьмите гречку, овсянку, булгур, киноа или пшено. Варите на молоке или воде. Добавьте сухофрукты или тертый сыр", – продолжает собеседница "Москвы 24".

Но врач-диетолог советует не мучить детей кашей, если они наотрез отказываются от нее. Для завтрака подойдут, например, яичница, омлет и вареные яйца. Их можно дополнить кусочком цельнозернового хлеба, овощами или фруктами. По мнению диетолога, хороши творог, сырники и творожная запеканка. К ним можно подать фрукты, натуральный йогурт или смузи.

"Исследования показывают, что сладкие завтраки снижают успеваемость детей в школе", – говорит Анна Мелехина. Поэтому родителям рекомендуется выбирать рецепты с минимальным количеством сахара.

Творожная запеканка с курагой

Творожная запеканка – это классика, которую обожают практически все дети. Шеф-повар Александр Рягузов рекомендует добавлять в блюдо сухофрукты, чтобы получилось еще вкуснее.

Ингредиенты: сметана – 4 столовые ложки, манная крупа – 2 столовые ложки, творог – 400 граммов, яйца – 2 штуки, масло сливочное – 2 столовые ложки, сахар – 3 столовые ложки, щепотка соли, курага по вкусу.

"Яйца хорошенько взбейте с сахаром. К полученной массе добавьте творог, сметану, манку, курагу, размягченное сливочное масло и щепотку соли. Перемешайте все до однородной массы", – рассказывает шеф-повар.

Теперь форму нужно смазать сливочным маслом и выложить туда полученную массу. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Готовую запеканку можно украсить кусочками кураги. Подавать со сметаной.



Яблочные оладьи

По мнению эксперта, оладьи на завтрак – беспроигрышный вариант для многих школьников.

Ингредиенты: яблоки – 4 штуки, сахар – 3 столовые ложки, мука – 7 столовых ложек, яйцо – 2 штуки, ванилин – 2 грамма, сода на кончике ножа, щепотка соли.

Яблоки нужно натереть на крупной терке или перемолоть в блендере. Затем перемешать с яйцами и сахаром. К полученной массе добавить муку, соду и ванилин.

"По консистенции смесь должна напоминать густую сметану, поэтому количество муки может варьироваться от 6 до 8 ложек", – поясняет Александр Рягузов.

Когда тесто готово, нужно разогреть сковороду с растительным маслом и с двух сторон на среднем огне обжарить оладьи до золотистой корочки.



Морковные кексики

Шеф-повар считает, что завтрак ребенка должен быть не только вкусным, но и полезным. Для этого в рацион нужно добавлять тертые овощи и фрукты. Но что делать, если чадо наотрез отказывается есть кабачки или морковку? По мнению эксперта, овощи надо замаскировать под что-то аппетитное и вкусное, например кексы.

Ингредиенты: мука – 200 граммов, сода – одна чайная ложка, сахар – 175 граммов, яйца – 2 штуки, оливковое масло – 150 миллилитров, морковь – 2 штуки, ананас консервированный – 75 граммов, грецкие орехи – 75 граммов.

"Просеянную муку смешайте до однородной массы с сахаром, содой, яйцами и оливковым маслом. На мелкой терке натрите морковь, положите ее в тесто, туда же добавьте кусочки консервированного ананаса и грецкие орехи", – говорит эксперт.

Затем еще разочек все надо тщательно перемешать, а полученную массу разложить по формочкам, заранее смазав их маслом. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 25 минут.



Творожный смузи с грушей

Молочные продукты – источник кальция, который полезен для растущего организма. Если ребенку уже надоел обычный творог, то Александр Рягузов советует сделать из него фруктово-творожный смузи.

"Главное – не переборщите с жирностью творога и сметаны, иначе от тяжелого завтрака школьника будет клонить в сон", – говорит шеф-повар.

Ингредиенты: творог 9% жирности – 150 граммов, сметана 15-процентная – 3 столовые ложки, 1 груша и столовая ложка меда.

По рецепту шеф-повара грушу надо порезать на небольшие кусочки и измельчить в блендере. Затем в блендер добавить творог, сметану и мед. Все тщательно перемешать, а полученную массу перелить в стакан и по желанию украсить кусочками груши.



Быстрые тосты с яйцом, если мама проспала

Простой и быстрый завтрак, который можно приготовить за считаные минуты.

"Берем ломтик тостового или обычного хлеба и яйцо. Вырезаем из ломтика серединку, а оставшуюся корочку обжариваем с одной стороны на сливочном масле, переворачиваем и разбиваем яйцо туда, где раньше был мякиш. Ставим на минимальный огонь, можно прикрыть крышкой", – рассказывает Александр Рягузов.

Вырезанный мякиш можно макать в жидкий желток или обмакнуть в льезон (взбитые яйца, смешанные с молоком или водой), обжарить и посыпать сахаром.

