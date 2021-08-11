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Шеф-повара раскрыли секреты, которые позволят сэкономить время на кухне

Блюда на скорую руку: лучшие лайфхаки, которые спасут от долгой готовки
общество еда

Хозяйки часто жалуются на то, что приготовление пищи отнимает слишком много времени, тем более когда кулинарные подвиги приходится совмещать с работой. Рассказываем, какие лайфхаки помогут сэкономить время на кухне.

Фото: depositphotos/serezniy

Запас карман не тянет

Шеф-повар Александр Рягузов советует для экономии времени на кухне приготовить заранее, например, пассеровку для супа.

"Лук, морковь нарежьте кубиками, соломкой или натрите на терке. Затем обжарьте до золотистого цвета. Горячую сковороду отставьте в сторону и дайте остыть. Потом пассеровку небольшими порциями, примерно по 100 граммов, разложите в пищевые фасовочные пакеты или пластиковые боксы", – объяснил эксперт.

Если надо сделать запас на несколько месяцев, заготовки можно убирать в морозилку. А те, кто запасается на неделю, могут сложить пассеровку в пищевой контейнер и хранить в холодильнике.

Рягузов отметил, что он выбирает отдельный день, когда отводит несколько часов на заготовку продуктов на неделю, заранее ориентируясь на свое меню. Например, рыбу и мясо эксперт зачищает, разделывает и замораживает, чтобы в нужный момент не тратить время на обработку. В холодильнике шеф-повар оставляет запас на два дня.

Кроме того, он посоветовал в свободное время очистить овощи, например картофель и лук, и тоже хранить в холодильнике. Подготовленные клубни картофеля следует залить водой, а лук лучше хранить под крышкой, чтобы не распространялся запах.

Можно заготовить и заморозить впрок всеми любимые пельмени, вареники, фаршированный перец, голубцы. Суп тоже допустимо замораживать. Из гарниров прекрасно переживают заморозку рис и гречка.
Александр Рягузов
шеф-повар

В случае необходимости можно купить все нужные продукты, собрать всю семью и в несколько пар рук заготовить блюда на неделю или две вперед.

Быстро и вкусно

Фото: depositphotos/urban_light

Если блюда простые и не требуют много времени для приготовления, совершенно не значит, что они примитивные. По словам Александра Рягузова, оригинальные и при этом несложные блюда можно сделать за 30–50 минут.

"Например, для морковного супа-пюре вам понадобятся две-три крупные морковки, одна луковица, две картофелины и три стакана бульона (мясного или овощного). Также надо будет добавить одну столовую ложку сливочного или растительного масла, соль, карри, сухой имбирь и 200 миллилитров сливок", – рассказал эксперт.

Лук для супа надо нарезать и потушить на сливочном масле, пока он не станет мягким и прозрачным, а морковь и картофель – почистить и порезать кубиками.

Варите морковь и картофель в бульоне до готовности, пока они не станут мягкими, примерно 20 минут. Затем надо добавить в кастрюлю лук, посолить и посыпать приправами, а затем снять с огня и дать немного остыть, после чего измельчить блендером картофель и морковь до пюреобразной массы.
Александр Рягузов
шеф-повар

Затем в кастрюлю с пюре следует влить сливки, поставить на огонь и довести до кипения. Такой суп подается на стол горячим.

На второе можно приготовить курицу, запеченную со шпинатом. Для этого надо взять 500 граммов куриного филе, 250 граммов замороженного шпината, одну луковицу, 200 миллилитров жирной сметаны и 100 граммов тертого сыра. Кроме того, для блюда понадобятся три столовые ложки растительного масла, соль, перец и специи по вкусу.

"Куриное филе разрезать вдоль, каждое на три части, натереть солью, перцем и специями (сладкой паприкой или имбирем). В сковороде на разогретом растительном масле обжарить измельченную луковицу, добавить размороженный и отжатый шпинат, сметану, а также посолить и поперчить по вкусу. Затем готовить на среднем огне, пока сметана не загустеет", – добавил эксперт.

Для вкуса можно добавить измельченный зубчик чеснока и щепотку острого перца. Потом выложить курицу в термостойкую форму, сверху разложить шпинат и запекать 20 минут при температуре 190 градусов, посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут.
Александр Рягузов
шеф-повар

Такую курицу шеф-повар рекомендует подавать с рисом басмати, картофельным пюре или гречкой.

Овощная фантазия

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Своими кулинарными секретами поделился и шеф-повар Дмитрий Коль. По его словам, если овощи залежались и потеряли свой первоначальный сочный и аппетитный вид, а бежать в магазин уже некогда, то можно просто подержать продукты в уксусной воде. Это поможет вернуть им былую свежесть.

"Чтобы подольше сохранить бананы, надо обернуть корешок связки скотчем. Тогда фрукты начнут темнеть на целых 3–5 дней позже", – подчеркнул эксперт.

Сельдерей, редис и морковь смогут снова стать аппетитными и хрустящими, если опустить их в посуду с холодной водой и ломтиками сырого картофеля. Быстро очистить помидоры от кожицы поможет кипяток, если обдать им томаты и оставить на несколько минут. Затем останется лишь слить воду и подцепить кожицу – она с легкостью сойдет с плода сама.

Если для рецепта требуется лишь несколько капель лимонного сока, то не стоит разрезать плод. Лучше всего его проколоть и выдавить необходимое количество сока. Эта нехитрая манипуляция убережет фрукт от высыхания.

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