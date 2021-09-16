Эксперты поделились секретами оригинальных тыквенных блюд

Осенью редкая хозяйка не соблазнится покупкой тыквы. Но что еще, кроме традиционной каши, можно из нее приготовить, знают не все. Мы выяснили у мастеров кулинарного искусства самые оригинальные рецепты тыквенных блюд.



Махши – фаршированная тыква с пряным кускусом

Для этого блюда бренд-шеф Басем Заин советует взять килограмм тыквы, 150 граммов кускуса, 50 граммов помидоров, 20 граммов болгарского перца, 5 граммов острого перца, 2 грамма зеленого лука, 2 грамма петрушки, 15 граммов соли, 3 грамма черного перца, 2 грамма кориандра, по 1 грамму гвоздики, кардамона и сухого чеснока, 100 граммов сливочного масла, 120 миллилитров воды, 10 миллилитров подсолнечного масла. Перед приготовлением кускуса для махши эксперт рекомендует очень мелко нарезать овощи и зелень.

"На теплую сковороду выкладываем сливочное масло и кускус, перемешиваем минуту на медленном огне. Добавляем 150 миллилитров воды, перемешиваем, доводим до кипения и убираем с плиты. Накрываем крышкой на 2 минуты. Открываем крышку и перемешиваем кускус вилкой. Добавляем нарезанные овощи, зелень и специи", – рассказывает бренд-шеф Басем Заин.

Ответственный момент – манипуляции с тыквой.

"В тыкве сверху делаем отверстие, срезая верхушку. Получается что-то наподобие крышки. Плод очищаем изнутри от семечек. Плотно начиняем кускусом с овощами, а потом закрываем тыквенной "крышечкой", – продолжает бренд-шеф.

Теперь фаршированную тыкву следует обмазать сверху подсолнечным маслом, а затем поставить в предварительно разогретую духовку. Махши (в переводе с арабского – фаршированные овощи) готовится 25–30 минут при температуре 220 градусов.



Тыквенная икра на зиму

Овощную икру можно приготовить не только из кабачков и баклажанов. Тыква тоже прекрасно годится для этой цели. Шеф-повар Александр Рягузов рекомендует взять одну тыкву, две луковицы, один помидор, черный молотый перец и соль по вкусу. Все овощи нужно хорошо помыть, тыкву очистить от кожуры и семян.

"Мякоть тыквы нарезаем на небольшие кубики, лук и помидоры измельчаем. Подготовленные таким образом к приготовлению овощи складываем в кастрюлю. Солим и перчим. Ставим на небольшое пламя и тушим, периодически помешивая, до полного приготовления", – рассказывает эксперт.

Горячую икру по совету шеф-повара раскладываем в простерилизованные банки, закрываем и оставляем при комнатной температуре, пока блюдо не остынет. Хранить банки с икрой следует в прохладном месте.



Тыква, запеченная с сыром, по-итальянски

Для оригинальной тыквенной запеканки хозяйкам потребуется 800 граммов тыквы, 3 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки пшеничной муки, 250 граммов моцареллы, 80 граммов пармезана и соль по вкусу. По словам Александра Рягузова, моцареллу можно использовать как в рассоле, так и ту, которая предназначается для пиццы. Шеф-повар выбрал первый вариант.

"Предварительно вымытую тыкву очистите от кожицы, нарежьте на ломтики толщиной не более 5 миллиметров. На тарелку с небольшими бортиками насыпьте немного муки, запанируйте каждый ломтик с двух сторон. Подсыпайте муку по мере необходимости", – говорит собеседник “Москвы 24”.

Тыквенные ломтики, обваленные в муке, надо выложить на застеленный пергаментом противень, каждый кусочек полить сверху оливковым маслом, немного посолить. Эксперт рекомендует учитывать, что пармезан, который вы будете потом добавлять, тоже содержит соль. Овощные ломтики надо слегка запечь в течение 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Если все кусочки тыквы на одном противне не поместятся, то их можно разложить на двух.

"Тем временем пармезан натрите на самой мелкой терке. Моцареллу достаньте из рассола, дайте жидкости стечь. Нарежьте моцареллу кружочками и еще раз хорошо обсушите", – рассказывает Александр Рягузов.

На дно формы для запекания шеф-повар советует налить чайную ложку оливкового масла. Слегка запеченные тыквенные ломтики надо выложить в форму немного внахлест, а на них поместить кружочки моцареллы и присыпать все равномерно тертым пармезаном. Затем снова выложить ломтики тыквы и накрыть их сырными слоями. Завершить запеканку нужно слоем тыквы, а верх равномерно присыпать тертым пармезаном.

"Прикройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте тыкву с сыром 20 минут. Затем снимите фольгу с формы, переключите духовку на режим "гриль" и прибавьте температуру до 200 градусов. Запекайте блюдо до румяной корочки 5–7 минут", – говорит шеф-повар Александр Рягузов.

Перед тем как подать готовую запеканку, дайте ей постоять в форме 5–10 минут.

