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Эксперты объяснили, почему люди любят есть на свежем воздухе

Природный инстинкт: почему людям нравится есть мясо на природе
общество еда

Страсть к пикникам в парках и дачным посиделкам с угощениями свойственна многим горожанам. В теплые дни в зонах для шашлыка просто не протолкнуться, а террасы кафе и ресторанов заполнены до отказа. Рассказываем, почему люди так любят есть на свежем воздухе.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Виноваты предки

Страсть к перекусам на свежем воздухе уходит корнями в древность. Когда человек принимает пищу на улице или на природе, он словно поддерживает связь со своими древними предками, которые ели под открытым небом. А в более поздние времена люди питались в основном там, где работали, например в поле. Затем появилась традиция угощать гостей во дворе за широким столом.

"Наши бабушки и дедушки застолья устраивали на улицах. Собиралась целая деревня, ставились огромные столы, и, конечно, в нашей генетической памяти это сохранилось", – отметила психолог Ольга Хабибулина.

Поколение родителей современных детей воспитывалось на школьных походах, поездках на шашлыки в майские праздники. Это и были первые фуд-корты и веранды. В генетической памяти воспоминания о таких трапезах закрепились как радость, которая передается и нынешним детям.

Психолог пояснила, что, употребляя пищу на свежем воздухе, современный человек ощущает себя ребенком Земли, а весь мир для него ассоциируется с родным домом. Отсюда столько положительных эмоций.

Кислородное голодание

Фото: depositphotos/nd3000

В далекие времена, когда люди охотились на мамонтов, поедание мяса на природе крепко заложилось в подкорковых структурах мозга как действие для выживания рода.

"В нашем мире цивилизации и комфорта выезд на пикник или на шашлыки из душного города, из комфортабельных теплых квартир позволяет вырабатывать гормоны удовольствия. Мозг включает память о древних временах и вырабатывает эти гормоны, когда люди едят на природе", – пояснила диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

Существует и еще одна версия полноты вкуса блюд на свежем воздухе. По словам экспертов, на улице в организм поступает больше кислорода.

Это заставляет пробуждаться все клетки мозга, в нем увеличивается метаболизм, а значит, повышается потребность в питательных веществах.
Асият Хачирова
диетолог-кардиолог

Именно с этим специалисты связывают хороший аппетит, возникающий после активной прогулки. Детям особенно полезно двигаться на улице перед приемом пищи.

Свежий взгляд

Фото: depositphotos/zastavkin

При выезде на пикник рекомендуется соблюдать особенную осторожность с продуктами, тем более летом, когда они могут испортиться на жаре. Поэтому желательно использовать переносные холодильники для сохранения свежести продуктов. Если же нет возможности приобрести такой агрегат, то специалисты советуют воспользоваться небольшими хитростями, чтобы отдых на природе не закончился кишечным расстройством и поездкой в больницу.

В первую очередь следует избегать скоропортящейся еды. Лучше брать продукты с продолжительным сроком годности и складывать их в герметичные контейнеры. А если упаковка с кетчупом или майонезом повреждена, то лучше не рисковать и приобрести новые соусы.

Кроме того, перед походом на пикник диетолог-кардиолог Асият Хачирова не рекомендовала мариновать мясо заранее.

Лучше сделать это на месте – так больше шансов сохранить свежесть продукта. Мясо следует перевозить в дышащей или герметичной таре. Еще можно купить мясо в упаковке с так называемой модифицированной газовой средой: она сохраняет свежесть надолго без использования консервантов.
Асият Хачирова
диетолог-кардиолог

При выезде на природу также необходимо отказаться от готовых заправленных салатов. Лучше взять с собой свежие овощи и нарезать их уже на месте.

Покидая место пикника, не следует забывать убирать за собой мусор. Вместо одноразовых тарелок и приборов диетолог рекомендует приобрести набор для пикника с посудой из качественного пластика. После еды такие тарелки и вилки можно убрать в пакет, чтобы помыть уже дома. А салфетки удобнее брать с собой в коробках, чтобы они не разлетались от ветра. Перед едой также следует обязательно продезинфицировать руки специальными средствами.

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