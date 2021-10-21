Диетолог назвала продукты, которые помогут справиться с осенней сонливостью

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что в борьбе с сезонной сонливостью и упадком сил помогут продукты, богатые витамином D.

"Самые богатые источники – печень трески, жирная рыба, растительные масла и яичный желток. Кроме того, можно добавить в свой рацион болгарский перец, квашеную капусту и шиповник – они богаты витамином С, что тоже поможет бороться с сонливостью", – объяснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Также бодрости придают цветная капуста, брокколи, листовая зелень и орехи. Что касается напитков, то тут поможет зеленый чай, но с ним важно не перебарщивать, поскольку в нем достаточно кофеина. Обязательна вода, иначе метаболизм будет проходить на низком уровне.

Специалист подчеркнула, что за бодрость и настроение отвечает не только мозг, но и кишечник, поэтому важно поддерживать его микрофлору. В этом, по мнению Соломатиной, помогут кисломолочные продукты.

"В кисломолочные продукты можно добавить клетчатку из овощей и фруктов – это корм для полезной микрофлоры. Они помогают уйти от хандры и укрепить иммунную систему, потому что одно с другим связано", – пояснила она.





Елена Соломатина врач-диетолог Бывает еще и так, что мы теряем бодрость после неполноценного сна, когда он поверхностный. Для этого нужен мелатонин – его много в вишне и черешне. На ночь можно приготовить и выпить смузи из вишни и банана. Последний поможет успокоиться и заснуть.

Ранее врач-терапевт "Инвитро-Сибирь" Михаил Гумалевский заявил, что осенью следует принимать качественные витамины, употреблять сезонные продукты питания, соблюдать режим сна и не забывать о физической активности. По словам эксперта, в это время года обычно обостряются простудные вирусы, уменьшается продолжительность светового дня, организм человека воспринимает это как стрессовую ситуацию.

Врач также порекомендовал заниматься спортом не меньше двух-трех раз в неделю по 1–1,5 часа. Он объяснил, что это поможет организму быть в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.

