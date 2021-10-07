Врач дал советы, как укрепить организм и бороться с хандрой осенью

Фото: depositphotos/encrier
В осеннее время года следует принимать качественные витамины, употреблять сезонные продукты питания, соблюдать режим сна и не забывать о физической активности, сообщил "Газета. Ру" врач-терапевт "Инвитро-Сибирь" Михаил Гумалевский.
По словам эксперта, осенью обычно обостряются простудные вирусы, уменьшается продолжительность светового дня, тем самым организм человека воспринимает это как стрессовую ситуацию.
"В период таких сезонных колебаний также "колеблется" и истощается организм", – уверен специалист.
Он подчеркнул, что в этот период человеку следует подстроиться под новые погодные условия, так как осенью организм более восприимчив к различным воспалительным и вирусным заболеваниям.
Врач также порекомендовал заниматься спортом не меньше двух-трех раз в неделю по 1–1,5 часа. Он объяснил, что это поможет организму быть в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.
"Не менее важен для поддержания бодрости режим сна. Работа организма подчинена определенным биоритмам, поэтому спать нужно правильно: стараться ложиться примерно в одно и то же время и так же просыпаться", – уверен медик.
Ранее иммунолог рассказала, как укрепить здоровье в ненастную погоду. По мнению эксперта, не лишним будет промывать слизистую носа солевыми растворами после посещения общественных мест, в частности торговых центров и кафе. Также большую роль в укреплении иммунитета играют прогулки на свежем воздухе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: