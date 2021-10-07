Врач дал советы, как укрепить организм и бороться с хандрой осенью

Фото: depositphotos/encrier

В осеннее время года следует принимать качественные витамины, употреблять сезонные продукты питания, соблюдать режим сна и не забывать о физической активности, сообщил "Газета. Ру" врач-терапевт "Инвитро-Сибирь" Михаил Гумалевский.

По словам эксперта, осенью обычно обостряются простудные вирусы, уменьшается продолжительность светового дня, тем самым организм человека воспринимает это как стрессовую ситуацию.

"В период таких сезонных колебаний также "колеблется" и истощается организм", – уверен специалист.

Он подчеркнул, что в этот период человеку следует подстроиться под новые погодные условия, так как осенью организм более восприимчив к различным воспалительным и вирусным заболеваниям.

Врач также порекомендовал заниматься спортом не меньше двух-трех раз в неделю по 1–1,5 часа. Он объяснил, что это поможет организму быть в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.

"Не менее важен для поддержания бодрости режим сна. Работа организма подчинена определенным биоритмам, поэтому спать нужно правильно: стараться ложиться примерно в одно и то же время и так же просыпаться", – уверен медик.

Ранее иммунолог рассказала, как укрепить здоровье в ненастную погоду. По мнению эксперта, не лишним будет промывать слизистую носа солевыми растворами после посещения общественных мест, в частности торговых центров и кафе. Также большую роль в укреплении иммунитета играют прогулки на свежем воздухе.