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Повара рассказали, какие напитки и десерты спасут от осенней хандры

Пунш, глинтвейн и чизкейк: спасаемся от осенней хандры
общество еда

Теплый плед, стакан глинтвейна и десерт помогут скрасить промозглый осенний вечер. Мы позаимствовали у знатоков кулинарного дела рецепты лучших напитков и сладостей, которые согреют в непогоду.

Пунш классический

Фото: depositphotos/yelenayemchuk

Для приготовления этого ароматного напитка шеф-повар Дмитрий Коль советует взять 150 миллилитров воды, полстакана сахара, полстакана дробленого имбиря, четверть стакана сока из лайма, пятую часть стакана ананасового сока с мякотью и 150 миллилитров газированной воды.

"Соедините воду, сахар и имбирь. Полученный сироп кипятите на медленном огне в течение 10 минут, постоянно помешивая. Готовый сироп охладите, процедите через сито и поместите на 2–3 часа в холодильник", – рассказывает Дмитрий Коль.

По словам шеф-повара, теперь нужно достать полученную жидкость, влить в нее сок лайма и ананаса. А затем в пунш добить кусочек льда и газированную воду.

Глинтвейн безалкогольный

Фото: depositphotos/reviewsfollow

Чтобы в непогожий день согреться глинтвейном, нам потребуется литр фруктового сока, 200 миллилитров воды, 4 бутона гвоздики, палочка корицы, корень имбиря (2 сантиметра), две штуки бадьяна, корка одного лимона и мед по вкусу.

"Налейте в кастрюлю воду, следом добавьте все специи. Лимонную кожуру и имбирь надо измельчить и отправить в воду к приправам. На медленном огне довести все до кипения и потомить около 10 минут, чтобы пряности раскрыли свой аромат и вкус", – делится Дмитрий Коль.

Далее нужно добавить мед, размешать его до полного растворения, а затем влить в смесь сок и нагреть до температуры около 70 градусов. Безалкогольный глинтвейн по классическому рецепту готов, осталось только процедить его через ситечко и разлить по кружкам.

Сливовый крамбл

Фото: depositphotos/thepiwko

Осенние десерты отличаются тем, что в них можно добавлять дары природы. Для аппетитного крамбла шеф-повар Александр Рягузов рекомендует взять 150 граммов муки, 10 слив, 120 граммов сливочного масла, 4 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки соли.

"Разогрейте духовку до 180 градусов. Охлажденное сливочное масло нарезать кубиками и соединить в миске с мукой, двумя столовыми ложками сахара и солью. Растереть руками в крошку", – говорит Александр Рягузов.

Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить из них косточки. Теперь нужно разрезать сливы на четвертинки и смешать с оставшимся сахаром.

Выложите сливы в формочки для кексов или в одну большую форму. Сверху распределите мучную смесь.
Александр Рягузов
шеф-повар

Лакомство нужно выпекать 25–30 минут. Готовый крамбл подавать теплым, можно с шариком мороженого.

Тыквенный чизкейк с соленой карамелью

Фото: depositphotos/Olyina

Сытный чизкейк с тыквой, по мнению Александра Рягузова, может стать любимым осенним лакомством. Соленая карамель в этом году на пике гастрономической моды. Для корочки потребуется сахарное печенье (230 граммов), сливочное масло (полчашки).

Для чизкейка берем 300 граммов кешью, 225 граммов очищенной тыквы, четверть стакана сахара, полчашки молока, полчашки кленового сиропа или меда, сливочное масло (полчашки), 2 столовые ложки лимонного сока, щепотку ванилина. Для карамели: чашка коричневого сахара, четверть стакана сливочного масла, полчашки молока или нежирных сливок, чайная ложка морской соли, горсть любых орехов для украшения.

Эксперт рекомендует нарезать тыкву кусками и запечь в духовке при 200 градусах до мягкости. Затем измельчить ее в блендере до состояния пюре. Печенье тоже размолоть блендером и смешать в миске с половиной чашки растопленного масла.

"Теперь тесто нужно выложить в форму для выпечки. Дно можно застелить пергаментной бумагой. Формируем корочку будущего чизкейка, равномерно распределив тесто по дну и бортам. Потом убираем форму с тестом в морозильную камеру на 15 минут", – рассказывает Александр Рягузов.

Тем временем кешью следует замочить в кипятке на 15 минут и слить воду. В кастрюлю добавить тыквенное пюре и сахар и нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар не растворится.

"Вылейте горячее пюре в блендер, добавьте молоко, кленовый сироп, полчашки растопленного сливочного масла, лимонный сок, щепотку ванилина и кешью. Хорошо измельчите до однородного состояния", – продолжает эксперт.

Теперь, по словам шеф-повара, пришло время достать форму с корочкой из морозильной камеры и заполнить ее начинкой. Потом будущий чизкейк надо отправить в холодильник еще на 4–6 часов. Когда он застынет, достаем его и готовим карамель.

"В кастрюлю добавьте коричневый сахар, сливочное масло, молоко, ванилин и соль. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Убавьте огонь и варите несколько минут, продолжая помешивать, пока карамель не загустеет. Снимите с огня и остудите", – объясняет Рягузов.

Готовый чизкейк нужно полить остывшей карамелью и украсить орехами.

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