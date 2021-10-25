Эксперты рассказали о полезных свойствах винограда

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Виноград улучшает работу кишечника, сердца, а также укрепляет кости и зубы. Об этом сообщает "МедикФорум".
В винограде содержится ресвератрол, который борется с веществами, повреждающими клетки. Он предотвращает слипание крови, снижает уровень холестерина и подавляет воспаление в сосудах. Виноград также помогает снижать риск развития онкологии благодаря большому количеству фенольных соединений.
Фолиевая кислота, которая содержится в винограде, обладает рядом полезных свойств. Дефицит данного вещества у беременных может привести к патологиям в развитии плода.
Виноград также улучшает работу желудка и кишечника. Содержащаяся в продукте смесь целлюлозы, сахара и кислот действует как естественное слабительное. Виноград в том числе помогает снизить кровяное давление и сократить вероятность сердечных приступов.
Витамины, что содержатся в косточках винограда, имеют омолаживающий эффект, уточнили специалисты.
Они советуют ежедневно съедать от 150 до 250 граммов винограда в день. Темный виноград богат антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет. При этом людям со слабой поджелудочной железой, сахарным диабетом или ожирением лучше воздержаться от употребления продукта.
Ранее диетологи развеяли популярные мифы о чесноке, имбире и меде. В частности, чеснок действительно стимулирует иммунную систему, однако употреблять его нужно с осторожностью. Не стоит рассматривать как панацею и надежное средство от простуды и имбирь.
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