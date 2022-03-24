Диетолог рассказала, какие продукты не следует хранить в холодильнике

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не хранить в холодильнике лук, картофель, а также бананы и авокадо.

По ее словам, бананам и авокадо зачастую требуется дозревание. Поэтому их не рекомендуется хранить в холодильнике, иначе процесс поспевания может замедлиться.

"Их нужно держать при комнатной температуре, потому что это те продукты, которые изначально приезжают к нам не совсем зрелыми. В темных условиях, желательно в темном бумажном пакете, они дозревают", – объясняет Марина Макиша.

Из-за того, что уровень влажности в холодильнике чуть выше комнатной, специалист также не рекомендует хранить в нем лук и картофель.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Обычно лук и картофель хранят где-то в прохладе, раньше в погребах хранили. Потому как в холодильной камере находятся еще и другие продукты, там влажность обычно бывает чуть выше, чем в условиях комнатной температуры, в условиях хранения на сухой полке. Если влажность чуть выше, то лук, чеснок и так далее могут начать прорастать раньше.

Хранение в холодильнике шоколада может слегка изменить его внешний вид, продолжает специалист. Однако это не значит, что лакомство испортилось, уточнила Марина Макиша.

"Шоколад не рекомендуется хранить в холодильнике по одной простой причине: он содержит тугоплавкие жиры. Если шоколад хранится в холодильнике, мы видим на поверхности слегка белый налет. Но это совершенно не влияет на его качество. Вы его достанете из холодильника, он полежит при комнатной температуре и станет, в принципе, таким же ", – заключила диетолог.

Ранее специалист по питанию Елена Доронкина рассказала, что крупы на верхних полках шкафов лучше не хранить, поскольку температура воздуха наверху выше, чем внизу. Эксперт посоветовала расфасовывать такие продукты, а также муку в ящики или жестяные коробки. По словам Доронкиной, они быстрее портятся в полиэтиленовых пакетах.

