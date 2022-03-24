Эксперт призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов питания

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов питания.

По ее словам, заболеть могут порядка 50 видов животных и около 60 пород птиц. Но продукты животноводства, которые продаются на рынках и в магазинах, проходят санитарный контроль, в том числе проверку на туберкулез.

"Теоретически это (заразиться туберкулезом. – Прим. ред.) возможно, но практически Роспотребнадзором выстроена целая система для того, чтобы этого не произошло", – добавила Богородская в беседе с РИА Новости.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что регулярное употребление копченого мяса, соленых огурцов, жареной пищи и сахара может привести к воспалениям в организме. По ее словам, большое количество соли раздражает слизистую желудка и способно вызвать гастрит.

