Диетолог предупредила об опасности блинов с маслом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила об опасности чрезмерного употребления блинов с маслом. По ее словам, это может привести к воспалениям поджелудочной железы и желчного пузыря.

"Если есть только блины с большим количеством красной рыбы, могут пойти запоры, начаться проблемы с поджелудочной железой, а если еще смазывать маслом в промежутке, это провоцирует панкреатит (воспаление поджелудочной железы) и холецистит (воспаление желчного пузыря), особенно у людей, у которых уже есть камни", – рассказала Дианова в беседе с Ura.ru.

По ее словам, также может обостриться некалькулезный холецистит и развиться калькулезный панкреатит.

Дианова отметила, что лучше всего есть блины с белковой начинкой. Она уточнила, что для начинки подойдет красная рыба, творог, сыр, фарш и урбеч.

"Вторая половина порции должна быть клетчаткой, тогда это не будет вредить. К рыбе, мясу и птице подходят овощи, а к сыру, творогу и урбечу – фрукты", – добавила диетолог.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, сколько блинов в день можно съесть на Масленицу, чтобы не навредить организму. По ее словам, Масленица является традиционным праздником, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии поесть блины. При этом она подчеркнула, что лучше съесть не более одного-двух блинов.

Также диетологи назвали способы приготовления блинов для людей с проблемами со здоровьем. Специалисты посоветовали готовить блины на воде, а также использовать гречневую или черемуховую муку.

