Диетолог назвала безвредное количество блинов в день

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, сколько блинов в день можно съесть в день на Масленицу, чтобы не навредить организму.

По ее словам, Масленица является традиционным праздником, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии поесть блины.

"Одного-двух блинов в день вполне достаточно, чтобы и насладиться вкусом, и чтобы соответствовать периоду подготовки к Великому посту. Это высокие углеводы, а если они еще будут в сочетании с медом или вареньем, то мы получим огромную квоту простых углеводов, что не может не отразиться на углеводном обмене", – рассказала Королева РИА Новости.

Диетолог отметила, что лучше всего употреблять блины в первой половине дня.

Ранее диетологи назвали способы приготовления блинов для людей с проблемами со здоровьем. Специалисты посоветовали готовить блины на воде, а также использовать гречневую или черемуховую муку. Также блины без коровьего молока можно использовать с начинками из ягод и овощей.

