Диетолог назвала безвредное количество блинов в день

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, сколько блинов в день можно съесть в день на Масленицу, чтобы не навредить организму.
По ее словам, Масленица является традиционным праздником, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии поесть блины.
"Одного-двух блинов в день вполне достаточно, чтобы и насладиться вкусом, и чтобы соответствовать периоду подготовки к Великому посту. Это высокие углеводы, а если они еще будут в сочетании с медом или вареньем, то мы получим огромную квоту простых углеводов, что не может не отразиться на углеводном обмене", – рассказала Королева РИА Новости.
Диетолог отметила, что лучше всего употреблять блины в первой половине дня.
Ранее диетологи назвали способы приготовления блинов для людей с проблемами со здоровьем. Специалисты посоветовали готовить блины на воде, а также использовать гречневую или черемуховую муку. Также блины без коровьего молока можно использовать с начинками из ягод и овощей.
ВДНХ отменила праздничные мероприятия в масленичную неделю
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