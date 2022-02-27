Психотерапевт рассказала, как справиться с обидой с помощью Масленицы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, как вместе с Масленицей "сжечь" обиды прошлого. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, обида – это отрицательное чувство, которое чаще всего направлено на конкретного человека. Одну из техник, позволяющих справиться с такой эмоцией, можно применить во время Масленицы.

Эксперт рекомендует написать на листочке все, что вызывает чувство обиды. Далее необходимо положить этот листочек в чучело Масленицы и сказать: "Я прощаю тебе обиду, я прощаю тебя (имя того человека, который эту обиду причинил)". Таким образом, по словам врача, можно отпустить обиду вместе с костром, чтобы она осталась в прошлом.

Ранее сообщалось, что в "Никола-Ленивце" сожгут арт-объект на Масленицу. В этом году организаторы планируют использовать "Вавилонскую башню" архитектора Екатерины Поляковой.