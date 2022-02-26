Что символизируют огненные арт-объекты на Масленицу в "Никола-Ленивце"

Ежегодно в деревне Никола-Ленивец Калужской области во время масленичной недели сжигают крупный арт-объект. Традиция зародилась в начале 2000-х. За это время огню предали "Замок корона-людоеда", "Медиабашню", "Жар-птицу", "Бастилию" и другие постройки. В этом году организаторы планируют сжечь "Вавилонскую башню" архитектора Екатерины Поляковой. Рассказываем, как стать свидетелем этого зрелища и какие экспонаты предали огню в прошедшие годы.

"Замок корона-людоеда"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2021 году в арт-парке сожгли "Замок корона-людоеда" – гигантский 24-метровый объект из лозы. Создателем постройки выступил основатель парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский. Экспонат напоминал не только замок, но и гигантские ампулы.



Николай Полисский основатель парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Так как весь год для всего мира COVID-19 – главная проблема, главная беда, мы построили такой замок корона-людоеда и наконец-то покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу.

"Сжигая мосты"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2020 году организаторы сожгли мост протяженностью 66 метров, а высотой – 18 метров. Арт-объект впервые выбрали по конкурсу, его авторами стали Петр Советников и Вера Степанская.

"Мост символизирует коммуникацию. Столько людей приехали на него посмотреть, поэтому он работает как мост. Он соединяет людей", – рассказывал Николай Полисский.

"Сжигая мосты" возводили два месяца из соломы, сухостоя и деревянного строительного мусора. На строительство ушло 72 рулона соломы и 4 лесовоза тонкомера.

"Бастилия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2019 году в "Никола-Ленивце" сожгли 20-метровую башню, воплотившую образ Бастилии. Башню строили 50 дней 15 человек из горючих материалов, преимущественно палетов. Снизу башня выглядела неровной, напоминая грубую каменную кладку. Сверху у нее были крупные и внушительные зубцы.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы восславить свободу, равенство, братство и поздравить женщин с 8 Марта", – говорил перед сожжением Бастилии художник-перформансист Герман Виноградов.

"Пламенеющая готика"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2018 году сожжение 30-метрового сооружения из веток, напоминающего готический собор, вызвало общественный резонанс. Представители православной и католической церкви сочли образ оскорбительным.

Организаторы отвергали всякую связь перфоманса с религией. "Это костер, в пламени которого должна возникнуть наша версия архитектурного стиля "пламенеющая готика". Никакого отношения к религии и ни к чему антиклерикальному это не имело. Это не собор, там не было ни крестов, ни алтаря – ничего", – отмечал Николай Полисский.

"Пирамида"

В 2017 году в "Никола-Ленивце" предали огню гигантскую пирамиду высотой 20 метров. На арт-объект, который строили три месяца, ушло два лесовоза дерева. Речь идет об оставленных лесозаготовителями верхушках елей и сосен.

Также использовали три сотни тюков сена, которое оказалось слишком жестким для животных в качестве корма. Николай Полисский отдельно подчеркнул, что задействованные материалы в обычной практике применить было невозможно. "Пирамиду" поджигал акционист Герман Виноградов.

"Вавилонская башня"

Фото: пресс-служба арт-парка "Никола-Ленивец"/Руслан Шагиморданов

В 2022 году в последний день масленичной недели, 6 марта, в "Никола-Ленивце" сжигать будут "Вавилонскую башню" архитектора Екатерины Поляковой. 23-метровую башню из бруса, бревен, хвороста и сена несколько месяцев возводила команда из 16 человек.

Екатерина Полякова архитектор и автор "Вавилонской башни" Так сложилось, что та самая Вавилонская башня так и не была доделана из-за разлада между людьми и целыми народами. Нынешняя же, которую мы собираем для Масленицы в "Никола-Ленивце", служит современным символом такого же разлада. События, связанные с пандемией, породили новые конфликты и столкновения. Согласно библейскому сюжету, наша башня также не будет достроена, но гости Масленицы смогут стать соавторами и достроить ее самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне.

Во время масленичного перформанса по территории парка прокатится большой шар, в который можно будет бросить записку как в небесную почту. Он докатится до "Вавилонской башни" и даст старт сожжению.