Что символизируют огненные арт-объекты на Масленицу в "Никола-Ленивце"

Ежегодно в деревне Никола-Ленивец Калужской области во время масленичной недели сжигают крупный арт-объект. Традиция зародилась в начале 2000-х. За это время огню предали "Замок корона-людоеда", "Медиабашню", "Жар-птицу", "Бастилию" и другие постройки. В этом году организаторы планируют сжечь "Вавилонскую башню" архитектора Екатерины Поляковой. Рассказываем, как стать свидетелем этого зрелища и какие экспонаты предали огню в прошедшие годы.
"Замок корона-людоеда"
В 2021 году в арт-парке сожгли "Замок корона-людоеда" – гигантский 24-метровый объект из лозы. Создателем постройки выступил основатель парка "Никола-Ленивец" и фестиваля "Архстояние" Николай Полисский. Экспонат напоминал не только замок, но и гигантские ампулы.
"Сжигая мосты"
В 2020 году организаторы сожгли мост протяженностью 66 метров, а высотой – 18 метров. Арт-объект впервые выбрали по конкурсу, его авторами стали Петр Советников и Вера Степанская.
"Мост символизирует коммуникацию. Столько людей приехали на него посмотреть, поэтому он работает как мост. Он соединяет людей", – рассказывал Николай Полисский.
"Сжигая мосты" возводили два месяца из соломы, сухостоя и деревянного строительного мусора. На строительство ушло 72 рулона соломы и 4 лесовоза тонкомера.
"Бастилия"
В 2019 году в "Никола-Ленивце" сожгли 20-метровую башню, воплотившую образ Бастилии. Башню строили 50 дней 15 человек из горючих материалов, преимущественно палетов. Снизу башня выглядела неровной, напоминая грубую каменную кладку. Сверху у нее были крупные и внушительные зубцы.
"Сегодня мы собрались здесь, чтобы восславить свободу, равенство, братство и поздравить женщин с 8 Марта", – говорил перед сожжением Бастилии художник-перформансист Герман Виноградов.
"Пламенеющая готика"
В 2018 году сожжение 30-метрового сооружения из веток, напоминающего готический собор, вызвало общественный резонанс. Представители православной и католической церкви сочли образ оскорбительным.
Организаторы отвергали всякую связь перфоманса с религией. "Это костер, в пламени которого должна возникнуть наша версия архитектурного стиля "пламенеющая готика". Никакого отношения к религии и ни к чему антиклерикальному это не имело. Это не собор, там не было ни крестов, ни алтаря – ничего", – отмечал Николай Полисский.
"Пирамида"
В 2017 году в "Никола-Ленивце" предали огню гигантскую пирамиду высотой 20 метров. На арт-объект, который строили три месяца, ушло два лесовоза дерева. Речь идет об оставленных лесозаготовителями верхушках елей и сосен.
Также использовали три сотни тюков сена, которое оказалось слишком жестким для животных в качестве корма. Николай Полисский отдельно подчеркнул, что задействованные материалы в обычной практике применить было невозможно. "Пирамиду" поджигал акционист Герман Виноградов.
"Вавилонская башня"
В 2022 году в последний день масленичной недели, 6 марта, в "Никола-Ленивце" сжигать будут "Вавилонскую башню" архитектора Екатерины Поляковой. 23-метровую башню из бруса, бревен, хвороста и сена несколько месяцев возводила команда из 16 человек.
Во время масленичного перформанса по территории парка прокатится большой шар, в который можно будет бросить записку как в небесную почту. Он докатится до "Вавилонской башни" и даст старт сожжению.