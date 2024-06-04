В Москве выбрали лучшего дежурного по станции метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В рамках конкурса "Московские мастера" в столице выбрали лучшего дежурного по станции метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, лучшей стала Лариса Голягина, работающая на станции "Филатов Луг" Сокольнической линии. Второе и третье места заняли Елена Аникина со станции "Нижегородская" БКЛ и Юлия Минулбаева от "Шаболовской" Калужско-Рижской линии соответственно.

"Дежурные ежедневно обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров на станциях. Ежегодно они участвуют в конкурсах профессионального мастерства, где совершенствуют свои навыки и знания", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

По его словам, в отборочном этапе приняли участие около 160 дежурных, а в финал конкурса прошли 10 из них. Само состязание проходило в два этапа: теоретический и практический. Финал состоялся ночью после закрытия метро на станции "Деловой центр" Филевской линии. Там дежурные показали свое умение действовать в различных ситуациях.

Накануне Сергей Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4. По словам его, в течение года возле вокзала планируется построить съезд с Третьего транспортного кольца и на проспекте Багратиона, что позволит упростить автомобильное движение в данном районе.