Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Формирование московского городского вокзала Кутузовская МЦД-4 подошло к концу, сообщил Сергей Собянин во время открытия новой пешеходной галереи, которая связывает МЦД-4 Кутузовская с одноименной станцией Филевской линии метро.

Глава столицы посетил мероприятие совместно с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым и президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.

"Здесь была реконструирована Филевская линия метро, построено Московское центральное кольцо, построен Московский центральный диаметр (МЦД-4. – Прим. ред.), запущено 11 маршрутов наземного транспорта, и даже сделан речной трамвайчик. Все это объединено в единую систему московского городского вокзала, строительство которого мы сегодня заканчиваем совместно с РЖД", – рассказал Собянин.

Градоначальник также отметил, что частично пассажирский поток будет формироваться на данном вокзале за счет сотрудников центрального офиса Сбербанка, который играет роль экономического партнера столицы. Мэр подчеркнул, что инфраструктура даст сотрудникам банка возможность комфортно приезжать на работу и уезжать с нее, не теряя лишнего времени в дороге.

Также Собянин отметил, что в течение года возле вокзала планируется построить съезд с Третьего транспортного кольца и на проспекте Багратиона. Это позволит упростить автомобильное движение в данном районе, уточнил мэр Москвы.

Кроме того, он выразил благодарность руководству РЖД и Сбербанка за поддержку, которую они оказали властям Москвы при реализации проекта.

В свою очередь Белозеров обратил внимание, что совместная работа по строительству городских вокзалов с правительством столицы осуществляется в стром согласованном графике. При этом создание вокзала на станции Кутузовская стало завершением очередного этапа развития.

"Вот мы сейчас вместе с Москвой трансформируем транспортно-пересадочные узлы в городские вокзалы, как и договаривались. На вокзалах можно купить билеты, можно осуществить какую-то небольшую покупку. Комфортно, светло. Самое главное – можно перейти из одной точки в другую, как мы называем, по принципу "сухие ноги", – отметил глава РЖД.

Белозеров также рассказал, что за счет возведения перехода удалось уменьшить на четыре минуты время пересадки с железно-дорожной платформы на станцию метро.

Кроме того, по словам Грефа, формирование городского вокзала позволит избежать большого скопления пассажиров. Он также отметил, что их передвижение станет более комфортным.

"Мы нигде в мире не смогли найти такого интегрированного решения: река, наземный транспорт, две железнодорожные ветки, метро. Наверное, это беспрецедентное решение. И мы крайне благодарны вам за такой подход. Я думаю, что будут довольны все жители, потому что станция – ключевая. Здесь, помимо нас, огромный поток жителей Москвы, проживающих здесь. И мы не будем создавать пробку", – подчеркнул председатель правления Сбербанка.

Он также уточнил, что на данный момент в центральном офисе организации работают 24 тысячи сотрудников. Кроме того, Греф напомнил, что в 2025 году будет сдан последний корпус компании, в котором разместятся более 30 тысяч работников. В связи с этим нагрузка на транспорт увеличится на 6–7 тысяч человек одновременно.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что данный городской вокзал находится в районе Дорогомилово. Он открылся на новой соединительной ветви между Калужским и Нижегородским направлениями железной дороги.

Строительство вокзала проводилось в два этапа. На первом из них были возведены две пассажирские платформы и надземный вестибюль, который позволяет пассажирам перейти с МЦД-4 на МЦК и выйти к Кутузовскому проспекту. В июне 2024 года при проведении второго этапа подошло к концу строительство надземного пешеходного перехода. Данное пролетное сооружение представляет собой крытую стеклянную галерею длиной 160 метров, которая проходит над ТТК и МЦК. В результате в Москве было создано единое пространство для пересадки между МЦД-4, Филевской линией метро и МЦК.

Кроме того, в 2025 году планируется интегрировать возведенный вокзал и штаб-квартиру Сбербанка. Это позволит его сотрудникам и посетителям попасть на станцию метро, МЦК или МЦД-4, не покидая здание.

Ранее сообщалось, что в течение года на Большой кольцевой линии будут открыты три новые пересадки. Они позволят пассажирам удобно переходить со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики" на радиальные линии, рассказали представители столичного Дептранса. В ведомстве подчеркнули, что открытие новых пересадок сделает их быстрее, поскольку они будут занимать всего несколько минут.