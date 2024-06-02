Собянин: самую маленькую схему метро в мире создали в МФТИ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты Московского физико-технического института выпустили самую маленькую схему метро в мире – 2 квадратных сантиметра. Сергей Собянин рассказал об этом в своем телеграм-канале.

"Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет ее транспортный аналог – представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД. Размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро", – говорится в его публикации.

Мэр отметил, что схема столичной подземки была представлена на кремниевой пластине. Рисунок закрепили золотым напылением, уточнил он. Наименование станций занимает 15 микрон или 0,015 миллиметров.

Уникальный образец будет выставлен в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена на станции "Деловой центр".

Ранее у пассажиров появилась возможность оплаты проезда виртуальной картой "Тройка". Она принимается к оплате в любом общественном транспорте города. Участие в тестировании разработки приняли 400 пассажиров и сотрудников транспортного комплекса.

Кроме того, на МЦД стартовало тестирование оплаты проезда по биометрии. В нем принимают участие по одному турникету на станциях Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы и Зеленоград-Крюково.

