Участок от "Делового центра" до "Хорошёвской" БКЛ временно закроют с 22 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок от станции "Деловой центр" до "Хорошёвской" Большой кольцевой линии (БКЛ) временно закроют с 22 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, участок интегрируют в будущую Рублево-Архангельскую линию. Специалисты заменят инженерные системы, обновят тоннели, а затем их объединят с тоннелями новой ветки метро. Участок откроется уже в составе Рублево-Архангельской линии.

Пассажирам рекомендовали заранее планировать поездки, пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метро, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4. Помимо этого, Дептранс предупредил, что интервалы движения наземного городского транспорта, проходящего через станцию "Шелепиха", сократятся.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что москвичи в рамках проекта "Активный гражданин" проголосовали за самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет. Лидерами 2023 года стали станции "Нагатинский Затон" и "Аэропорт Внуково". Всего в голосовании поучаствовало более 280 тысяч человек.