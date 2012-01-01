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15 мая, 17:51

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Метрополитен Москвы отмечает свое 89-летие

Вместе 89 лет: как меняется Московский метрополитен

Московскому метрополитену 15 мая исполнилось 89 лет. В настоящий момент по темпу строительства линий и станций он удерживает лидирующие позиции на мировом уровне. Сегодня столица может похвастаться крупнейшей сетью рельсового каркаса в Европе с общей протяженностью путей более 500 километров. Рассказываем, как развивается метро в Москве.

Почти век вместе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первая ветка московского метро – Сокольническая – была открыта для пассажиров 15 мая 1935 года. Тогда она включала в себя всего 13 станций. Сама линия проходила от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением до "Смоленской". С тех пор столичное метро сильно изменилось. Его ветки раскинулись через весь город. Сейчас, с учетом МЦК, в метрополитене Москвы насчитывается 294 станции, рассказал Сергей Собянин

Средний возраст вагонов – около 12 лет, мы обновили 74% парка. Ведется строительство новых станций на действующих линиях метро, а в ближайшие годы в столице появятся еще три радиальные линии: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Московское метро, по словам мэра, уже давно не просто транспорт. "Это неотъемлемая часть городской жизни, где ежедневно происходят добрые истории", – подчеркнул он.

Мировой лидер

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для поездок в будни столичным метро пользуются порядка 8 миллионов пассажиров. В сравнении с другими мировыми транспортными системами оно занимает лидирующее место по целому ряду показателей. Например, может похвастаться почти 100-процентной точностью соблюдения расписания. Кроме того, самым коротким интервалом среди неавтоматизированных метрополитенов. На основных ветках в часы пик он составляет всего 90 секунд.

Также московское метро лидирует по темпу возведения линий и станций. На сегодняшний день именно в столице находится крупнейшая сеть рельсового каркаса в Европе. Она увеличилась больше чем в 1,5 раза за последние 14 лет. Сейчас общая протяженность путей превышает 500 километров.

В прошлом году в Москве произошло важное событие – было запущено движение по всей Большой кольцевой линии метро. Здесь тоже не обошлось без рекордов. БКЛ, которая включает в себя 70 километров путей, стала самым протяженным метрокольцом в мире.

Сегодня 1 миллион 300 тысяч пассажиров ежедневно пользуются Большой кольцевой линией метро. Ряд самых загруженных перегонов, которые были до запуска БКЛ, разгрузились более чем на 20%. Метро стало свободнее, у метро появился огромный запас провозной способности, на многие десятилетия вперед.
Максим Ликустов
заммэра Москвы по вопросам транспорта

Также столица лидирует по числу способов, которыми можно оплатить проезд. Пассажиры зачастую используют для этой цели карту "Тройка". Однако вместе с тем на любом турникете доступна оплата банковским пластиком, смартфоном и в открытом тестовом режиме через Систему быстрых платежей. Кроме того, это легко сделать при помощи биометрии. Полностью бесконтактная оплата происходит за счет распознавания лица пассажира.

Современные поезда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столица по сравнению с Америкой и Европой является обладательницей одного из наиболее молодых парков поездов метрополитена. Например, Калужско-Рижская линия была полностью укомплектована современными составами в декабре прошлого года. В свою очередь, в минувшем марте первые поезда "Москва-2024" начали перевозить пассажиров на зеленой ветке.

Кроме того, уже сегодня ведется работа над составом "Москва-2026", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уже есть техническое задание для вагоностроителей для того, чтобы этот новый поезд – "Москва-2026" – появился в 2026 году. Поэтому мы каждый день работаем над тем, чтобы подвижной состав был еще более тихий, еще более безопасный, еще более удобный.
Максим Ликустов
заммэра Москвы по вопросам транспорта

По словам Ликсутова, в метрополитене уже обновили около 4,5 тысячи вагонов. Работа над подвижным составом продолжится и в будущем. Столичный Дептранс планирует ежегодно закупать примерно 300–350 новых вагонов.

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Медведева Светлана

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