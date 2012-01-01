Метрополитен Москвы отмечает свое 89-летие

Московскому метрополитену 15 мая исполнилось 89 лет. В настоящий момент по темпу строительства линий и станций он удерживает лидирующие позиции на мировом уровне. Сегодня столица может похвастаться крупнейшей сетью рельсового каркаса в Европе с общей протяженностью путей более 500 километров. Рассказываем, как развивается метро в Москве.



Почти век вместе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первая ветка московского метро – Сокольническая – была открыта для пассажиров 15 мая 1935 года. Тогда она включала в себя всего 13 станций. Сама линия проходила от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением до "Смоленской". С тех пор столичное метро сильно изменилось. Его ветки раскинулись через весь город. Сейчас, с учетом МЦК, в метрополитене Москвы насчитывается 294 станции, рассказал Сергей Собянин





Сергей Собянин мэр Москвы Средний возраст вагонов – около 12 лет, мы обновили 74% парка. Ведется строительство новых станций на действующих линиях метро, а в ближайшие годы в столице появятся еще три радиальные линии: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.

Московское метро, по словам мэра, уже давно не просто транспорт. "Это неотъемлемая часть городской жизни, где ежедневно происходят добрые истории", – подчеркнул он.



Мировой лидер

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для поездок в будни столичным метро пользуются порядка 8 миллионов пассажиров. В сравнении с другими мировыми транспортными системами оно занимает лидирующее место по целому ряду показателей. Например, может похвастаться почти 100-процентной точностью соблюдения расписания. Кроме того, самым коротким интервалом среди неавтоматизированных метрополитенов. На основных ветках в часы пик он составляет всего 90 секунд.

Также московское метро лидирует по темпу возведения линий и станций. На сегодняшний день именно в столице находится крупнейшая сеть рельсового каркаса в Европе. Она увеличилась больше чем в 1,5 раза за последние 14 лет. Сейчас общая протяженность путей превышает 500 километров.

В прошлом году в Москве произошло важное событие – было запущено движение по всей Большой кольцевой линии метро. Здесь тоже не обошлось без рекордов. БКЛ, которая включает в себя 70 километров путей, стала самым протяженным метрокольцом в мире.





Максим Ликустов заммэра Москвы по вопросам транспорта Сегодня 1 миллион 300 тысяч пассажиров ежедневно пользуются Большой кольцевой линией метро. Ряд самых загруженных перегонов, которые были до запуска БКЛ, разгрузились более чем на 20%. Метро стало свободнее, у метро появился огромный запас провозной способности, на многие десятилетия вперед.

Также столица лидирует по числу способов, которыми можно оплатить проезд. Пассажиры зачастую используют для этой цели карту "Тройка". Однако вместе с тем на любом турникете доступна оплата банковским пластиком, смартфоном и в открытом тестовом режиме через Систему быстрых платежей. Кроме того, это легко сделать при помощи биометрии. Полностью бесконтактная оплата происходит за счет распознавания лица пассажира.



Современные поезда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столица по сравнению с Америкой и Европой является обладательницей одного из наиболее молодых парков поездов метрополитена. Например, Калужско-Рижская линия была полностью укомплектована современными составами в декабре прошлого года. В свою очередь, в минувшем марте первые поезда "Москва-2024" начали перевозить пассажиров на зеленой ветке.

Кроме того, уже сегодня ведется работа над составом "Москва-2026", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.





Максим Ликустов заммэра Москвы по вопросам транспорта Уже есть техническое задание для вагоностроителей для того, чтобы этот новый поезд – "Москва-2026" – появился в 2026 году. Поэтому мы каждый день работаем над тем, чтобы подвижной состав был еще более тихий, еще более безопасный, еще более удобный.

По словам Ликсутова, в метрополитене уже обновили около 4,5 тысячи вагонов. Работа над подвижным составом продолжится и в будущем. Столичный Дептранс планирует ежегодно закупать примерно 300–350 новых вагонов.

