Метрополитен Москвы отмечает свое 89-летие

Московскому метрополитену 15 мая исполнилось 89 лет. В настоящий момент по темпу строительства линий и станций он удерживает лидирующие позиции на мировом уровне. Сегодня столица может похвастаться крупнейшей сетью рельсового каркаса в Европе с общей протяженностью путей более 500 километров. Рассказываем, как развивается метро в Москве.
Почти век вместе
Первая ветка московского метро – Сокольническая – была открыта для пассажиров 15 мая 1935 года. Тогда она включала в себя всего 13 станций. Сама линия проходила от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением до "Смоленской". С тех пор столичное метро сильно изменилось. Его ветки раскинулись через весь город. Сейчас, с учетом МЦК, в метрополитене Москвы насчитывается 294 станции, рассказал Сергей Собянин
Московское метро, по словам мэра, уже давно не просто транспорт. "Это неотъемлемая часть городской жизни, где ежедневно происходят добрые истории", – подчеркнул он.
Мировой лидер
Для поездок в будни столичным метро пользуются порядка 8 миллионов пассажиров. В сравнении с другими мировыми транспортными системами оно занимает лидирующее место по целому ряду показателей. Например, может похвастаться почти 100-процентной точностью соблюдения расписания. Кроме того, самым коротким интервалом среди неавтоматизированных метрополитенов. На основных ветках в часы пик он составляет всего 90 секунд.
Также московское метро лидирует по темпу возведения линий и станций. На сегодняшний день именно в столице находится крупнейшая сеть рельсового каркаса в Европе. Она увеличилась больше чем в 1,5 раза за последние 14 лет. Сейчас общая протяженность путей превышает 500 километров.
В прошлом году в Москве произошло важное событие – было запущено движение по всей Большой кольцевой линии метро. Здесь тоже не обошлось без рекордов. БКЛ, которая включает в себя 70 километров путей, стала самым протяженным метрокольцом в мире.
Также столица лидирует по числу способов, которыми можно оплатить проезд. Пассажиры зачастую используют для этой цели карту "Тройка". Однако вместе с тем на любом турникете доступна оплата банковским пластиком, смартфоном и в открытом тестовом режиме через Систему быстрых платежей. Кроме того, это легко сделать при помощи биометрии. Полностью бесконтактная оплата происходит за счет распознавания лица пассажира.
Современные поезда
Столица по сравнению с Америкой и Европой является обладательницей одного из наиболее молодых парков поездов метрополитена. Например, Калужско-Рижская линия была полностью укомплектована современными составами в декабре прошлого года. В свою очередь, в минувшем марте первые поезда "Москва-2024" начали перевозить пассажиров на зеленой ветке.
Кроме того, уже сегодня ведется работа над составом "Москва-2026", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, в метрополитене уже обновили около 4,5 тысячи вагонов. Работа над подвижным составом продолжится и в будущем. Столичный Дептранс планирует ежегодно закупать примерно 300–350 новых вагонов.