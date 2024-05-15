Балетную постановку показали на "Курской" в честь 89-летия Московского метрополитена

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Балетную постановку в честь 89-летия Московского метрополитена впервые показали в аванзале станции "Курская". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы подготовили праздничную программу для пассажиров в честь 89-летия московского метро. <...> Поздравляем москвичей с днем рождения метрополитена", – отметил заммэра Максим Ликсутов.



Театральные группы исполнили отдельные партии "Лебединого озера" и "Спящей красавицы" Петра Чайковского, "Призрачного бала" Фридерика Шопена, "Жар-птицы" Игоря Стравинского и "Эсмеральды" Цезаря Пуни.

Ранее Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро. В частности, мэр города поздравил всех, кто эксплуатирует метро, строит новые линии и станции, а также создает поезда с годовщиной открытия столичного метрополитена.

