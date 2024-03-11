Собянин объявил о выходе на линии метро поезда нового поколения "Москва-2024"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в запуске первого поезда новой серии "Москва-2024" на Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Он заявил, что новые поезда позволят перевозить большее число пассажиров.

"Москва является безусловным лидером по обновлению подвижного состава вообще в пассажирском транспорте и в частности метрополитене. С 2010 года средний возраст поездов метрополитена уменьшился в два раза – с 24 лет до 12. Мало того, это не просто новые поезда. Это поезда новых серий, новых поколений", – подчеркнул он.

Мэр указал, что через 2 года выйдет поезд "Москва-2026". Также он пообещал, что Замоскворецкую линию полностью обновят новейшими поездами за 3 года.

Градоначальник поблагодарил машиностроителей, которые принимали участие в создании поезда "Москва-2024", и машинистов, обкатывавших новые поезда.

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По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, новый поезд сделали более комфортным и удобным в техническом обслуживании. Специалисты увеличили расстояние в проходе между сиденьями, а USB-зарядки перенесли с сидений на поручни.

Максимальная вместимость поезда "Москва-2024" увеличилась на 10%, а двери стали шире на 32%. Улучшенная шумоизоляция позволит жителям и гостям Москвы передвигаться с комфортом. Также в новом поезде установили кондиционер, эргономичный пульт управления и кресло с возможностью регулировки в кабине машиниста.

В 2024 и 2025 годах планируется поставить 560 вагонов нового поезда, 448 из которых будут перевозить пассажиров Замоскворецкой линии.

Ранее сообщалось, что в Москве работают четыре диаметра, которыми каждый день пользуются свыше 1,3 миллиона человек. МЦД разгружают московские дороги, снижают пассажиропоток в метрополитене, улучшают связанность Москвы и Подмосковья. Благодаря диаметрам москвичи могут строить удобные маршруты, в том числе без пересадок.

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