Тематический поезд в честь выборов президента РФ запустили в метро Москвы

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Тематический поезд в честь выборов президента России запустили в столичном метро. Он будет курсировать по Сокольнической линии до 17 марта включительно. Об этом пишет РИА Новости.

Поезд был запущен по инициативе Московской городской избирательной комиссии, заявила начальник службы внешних связей столичной подземки Мария Хильченко. Поезд оформили в цветах российского триколора. Внутри размещены различные информационные надписи.

В свою очередь, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут заявил, что поезд посвящен главному событию не только в жизни России, но и в жизни всей мировой цивилизации.

"Очень приятно, что мне выпала огромная честь участвовать в таком мероприятии по запуску этого прекрасного поезда", – признался Реут.

Ранее более 3 миллионов человек отправили заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах. Больше всего заявок пришло от проживающих в Московской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском крае и Чувашии.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москвичи смогут поучаствовать в "Миллионе призов", проголосовав на выборах дистанционно