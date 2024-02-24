Более 3 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 3 миллионов человек отправили заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в марте. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в ДЭГ до 23:59 по московскому времени 11 марта. Этим сервисом госуслуг воспользовались уже более 3 миллионов человек", – отмечается в публикации.

В ведомстве обратили внимание, что проголосовать дистанционно смогут жители 28 субъектов. Больше всего заявок пришло от проживающих в Московской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском крае и Чувашии.

Москвичи, которые планируют голосовать на выборах президента РФ дистанционно, смогут поучаствовать в акции "Миллион призов". Организаторы подготовили несколько видов бонусов: для голосующих впервые, а также для лиц до 25 лет и старше 60 лет. Все получат баллы, которые можно будет потратить на покупки у партнеров акции.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Эксперты обсудили вопросы подготовки и проведения ДЭГ в Центризбиркоме