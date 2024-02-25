Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Запорожской области

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В Запорожской области началось досрочное голосование в рамках президентских выборов, рассказала глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Первыми голосуют жители отдаленных населенных пунктов, а также пунктов, которые находятся близко к линии соприкосновения. В том числе и военнослужащие. Этой категории избирателей оказывают организационную и методическую поддержку", – передает РИА Новости ее слова.

Ранее стало известно, что более 3 миллионов человек отправили заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах. Такой способ доступен для жителей 28 субъектов.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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