25 февраля, 08:36Политика
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Запорожской области
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
В Запорожской области началось досрочное голосование в рамках президентских выборов, рассказала глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"Первыми голосуют жители отдаленных населенных пунктов, а также пунктов, которые находятся близко к линии соприкосновения. В том числе и военнослужащие. Этой категории избирателей оказывают организационную и методическую поддержку", – передает РИА Новости ее слова.
Ранее стало известно, что более 3 миллионов человек отправили заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах. Такой способ доступен для жителей 28 субъектов.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Эксперты обсудили вопросы подготовки и проведения ДЭГ в Центризбиркоме
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