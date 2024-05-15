Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичному метро исполнилось 89 лет. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

Мэр напомнил, что первая очередь Московского метрополитена шла от станции "Сокольники" до "Парка Культуры" с небольшим ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской".

"Сегодня в метро, включая Московское центральное кольцо, 294 станции. Средний возраст вагонов – около 12 лет, мы обновили 74% парка. Ведется строительство новых станций на действующих линиях метро", – говорится в его публикации.

Кроме того, Собянин отметил, что скоро в Москве будут открыты Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая радиальные линии.

При этом градоначальник обратил внимание, что история подземки состоит не только из транспортных реформ, рассказы пассажиров – тоже неотъемлемая ее часть. Мэр рассказал о планах метрополитена выпустить сборник с такими историями к 90-летию. Желающие поделиться теплыми воспоминаниями могут сделать это до 15 января 2025 года. Для этого необходимо перейти по ссылке.

Ранее мэр сообщил, что строительство трех станций новой Троицкой линии метро выходит на финишную прямую. Так, на 84% готова "Новаторская". По словам мэра, здесь будет пересадка на одноименную станцию БКЛ. На станции завершилась отделка путевых стен и установка эскалаторов, идет облицовка потолка.

Также идет строительство переходов под Ленинским проспектом. Выходы из северного вестибюля будут вести на пересечение магистрали с улицами Кравченко и Академика Пилюгина.

