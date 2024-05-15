Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена.

"Сегодня запускаем еще два проходческих щита на Рублево-Архангельской линии. Очень важная линия, улучшит транспортную доступность 800 тысяч москвичей и, выйдя на Новорижское шоссе, снимет часть нагрузки с этого очень интенсивного и перегруженного направления", – сказал градоначальник.

Собянин напомнил, что 15 мая метро Москвы отмечает день рождения. Градоначальник поздравил всех, кто эксплуатирует метро, строит новые линии и станции, а также создает поезда. Также мэр от имени москвичей поздравил всех работников метрополитена и выразил благодарность за самоотверженную работу.

По материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, проходкой левого тоннеля "Народное Ополчение" – "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро занимается тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Натали", правого – ТПМК "Виктория". Длина тоннелей составит 1,1 километра. При этом глубина заложения на станции "Народное Ополчение" – 22 метра, а на самой глубокой точке – 24 метра. На выходе у "Бульвара Генерала Карбышева" глубина составит 12 метров.

Завершить проходку тоннелей Рублево-Архангельской линии планируется в декабре 2024 года и феврале 2025 года соответственно. В сентябре текущего года должно начаться сооружение тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор". При этом старт проходки правого тоннеля от "Шелепихи" до "Звенигородской" намечен на декабрь этого года. Строительство каждого перегонного тоннеля Рублево-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" планируется закончить в 2025–2026 годах.

Возведение первого и второго пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" стартовало в 2021 году. Длина указанного участка составила 12,7 километра. На этом участке будут расположены станции "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща".

Ранее Собянин рассказал, что горожане в рамках проекта "Активный гражданин" выбрали самые красивые станции Московского метрополитена, которые открылись за последние 5 лет. Лидерами 2023 года стали станции "Нагатинский Затон" и "Аэропорт Внуково". Всего в голосовании приняли участие свыше 280 тысяч человек.

Градоначальник подчеркнул, что самыми красивыми станциями, выстроенными в 2021 году, жители назвали "Мичуринский проспект", "Аминьевскую" и "Новаторскую", в 2020-м – "Электрозаводскую", "Окскую" и "Юго-Восточную". При этом фаворитами 2019 года стали "Филатов Луг", "Ольховая" и "Косино".

