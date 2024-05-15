Собянин: москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся с 2019 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жители столицы выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние 5 лет. Лидерами 2023 года стали "Нагатинский Затон" и "Аэропорт Внуково", указал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Лучший дизайн в голосовании проекта "Активный гражданин" выбирали больше 280 тысяч человек", – уточнил градоначальник.

Мэр напомнил, что станция Большой кольцевой линии (БКЛ) "Нагатинский Затон" отличается мозаичными панно с рыбами, а вид станции "Аэропорт Внуково" на Солнцевской линии отсылает к гражданской авиации и конструкторскому бюро Туполева. В топ-3 также вошла станция "Сокольники" БКЛ, выстроенная в стиле авангарда и конструктивизма, рассказал Собянин.

Среди самых красивых станций, выстроенных в 2021 году, жители назвали "Мичуринский проспект", "Аминьевскую" и "Новаторскую", а в 2020-м – "Электрозаводскую", "Окскую" и "Юго-Восточную". Фаворитами 2019 года стали "Филатов Луг", "Ольховая" и "Косино".

"С 2011 года в столице построено и реконструировано 114 станций метро и МЦК", – напомнил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказывал, что 15 мая метро Москвы исполнилось 89 лет. Самая первая очередь метрополитена шла от "Сокольников" до "Парка Культуры", но имела ответвление от станции "Охотный Ряд" до "Смоленской". В настоящее время в метро города, включая МЦК, насчитывается 294 станции.

