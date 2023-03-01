Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена, запустив полноценное движение поездов по всей ветке.

Президент в режиме видеосвязи поздравил москвичей и власти столицы с запуском, а также поблагодарил сотрудников метрополитена и метростроевцев за работу. Путин отметил, что планы по созданию этого метрокольца существовали еще в советский период, но долгое время по разным причинам оставались на бумаге.

"Сегодня этот масштабный и очень нужный для города проект, и именно сегодня очень нужный для города, реализован, благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", – сказал президент.

Кроме того, Путин рассказал, что подписал указ об учреждении Дня метростроителя, который будет отмечаться 2 октября, поскольку именно 2 октября 1931 года было утверждено решение о начале строительства московского метро. Также президент отметил, что транспортные проекты как БКЛ положительно влияют на развитие отечественного машиностроения.

"У Москвы хороший заказ. Это способствует созданию десятков тысяч квалифицированных рабочих мест в целом ряде регионов России. У России много перспективных планов развития транспортной сферы. Не сомневаюсь, что все они будут выполнены", – добавил Путин.

После вступительной речи Путин дал старт движению по открывшимся девяти станциям.

"Разрешаю, с Богом!" – сказал глава государства, а также подписал новую схему метро с БКЛ.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что новая линия улучшит работу не только метро, но и всей транспортной системы города.

"Десятки более коротких и удобных маршрутов, десятки миллионов сэкономленных часов, больше комфорта для миллионов пассажиров и возможности для развития подземки на долгие годы вперед – вот что значит для Москвы наше новое Большое кольцо. Успешная реализация проекта БКЛ – итог работы всех городских служб, Строительного комплекса и, конечно, метростроителей", – заявил мэр, поблагодарив президента за поддержку планов развития города и учреждения Дня метростроителя.

Ввод в эксплуатацию станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская" стал завершающим этапом реализации проекта БКЛ.

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Строительство БКЛ стало крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Специалисты проложили 70 километров подземных путей, на которых расположилась 31 станция. Новая ветка стала самой длинной кольцевой линией метро в мире, превзойдя по протяженности 57-километровую Вторую кольцевую линию Пекинского метро. Кроме того, в рамках проекта были построены три электродепо.

Большая кольцевая линия соединила радиальные линии московской подземки на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии. Это позволит разгрузить первый и второй пересадочные контуры метро, к которым относятся станции, расположенные внутри Кольцевой линии и на самом кольце. В общей сложности ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов москвичей и жителей Подмосковья, предоставив им возможность сэкономить время в пути на 35–45 минут.

По данным столичных властей, благодаря БКЛ время поездки от станции "Рижская" до "Сокольников" сократится в 5,5 раза (с 17 до 3 минут), от "Авиамоторной" до "ЦСКА" – в 2,2 раза (с 48 до 22 минут), от "Варшавской" до аэропорта "Внуково" – в два раза (с 80 до 40 минут).

Помимо прочего, проект строительства БКЛ содержит технические решения, которые позволят в будущем присоединить к ней новые радиальные линии. Так, переход на Рублево-Архангельскую линию может появиться на станции "Народное Ополчение", на Троицкую линию – на станции "Новаторская"; на перспективную линию в Бирюлеве – на "Кленовом бульваре".

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Впервые план создания второй кольцевой линии в Московском метрополитене возник в 1947 году во время строительства первой Кольцевой линии. Различные проекты предлагались в 1970-е, 1980-е и 2000-е годы, однако ни один из них не был утвержден. Окончательное решение о строительстве БКЛ принял Сергей Собянин.

Строительство северо-западного участка БКЛ от станции "Деловой центр" до "Савеловской" осуществлялось в два этапа: "Деловой центр" – "Петровский парк" (открыт 26 февраля 2018 года), "Петровский парк" – "Савеловская" (открыт 30 декабря 2018 года). Затем строители завершили строительство северо-восточного участка от "Савеловской" до "Нижегородской". Оно прошло в три этапа: "Нижегородская" – "Лефортово" (открыт 27 марта 2020 года), "Лефортово" – "Электрозаводская" (открыт 31 декабря 2020 года), "Электрозаводская" – "Савеловская" (открыт 1 марта 2023 года).

Западный участок от "Хорошёвской" до "Кунцевской" был построен в два этапа: "Хорошёвская" – "Мнёвники" (открыт 1 апреля 2021 года), "Мнёвники" – "Кунцевская" (открыт 7 декабря 2021 года). Юго-Западный участок от "Кунцевской" до "Проспекта Вернадского", открытый 7 декабря 2021 года, построили в один этап.

Южный участок БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до "Каширской" построили в два этапа: "Проспект Вернадского" – "Каховская" с реконструкцией станции "Каховская" (открыт 7 декабря 2021 года) и "Каховская" – "Каширская" с реконструкцией станций "Варшавская" и "Каширская" (открыт 1 марта 2023 года). Последний, восточный участок от "Каширской" до "Нижегородской" был достроен в один этап.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 500 специалистов будут управлять поездами "Москва-2020". Мэр поделился, что штат машинистов для БКЛ полностью укомплектован.

По словам градоначальника, специалисты 4,5 месяца проходили обучение в Корпоративном университете Транспортного комплекса и еще три месяца практиковались. Собянин также указал, что в этих поездах применили самые передовые разработки в сфере транспорта и машиностроения.



Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

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