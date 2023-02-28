Собянин утвердил проект планировки второго и третьего участков Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году планируется начать подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии метро. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что утверждены проекты планировки второго и третьего участков нового радиального направления.

"Новая ветка пройдет от станции "ЗИЛ" в Бирюлево Восточное и Западное. Она улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы с населением более 700 тысяч человек", – заявил Собянин.

По словам мэра, Бирюлевская линия метро поспособствует разгрузке других направлений метро и прилегающих дорог.

Собянин также назвал станции, которые появятся на проектируемых участках общей длиной 16 километров. Всего их будет семь – "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Лебедянская" и "Бирюлево".

Проектом первого участка Бирюлевской линии метро, который был утвержден в 2021 году, предусмотрено строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

Ранее стало известно, что 1 марта 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. На этот день запланирован запуск последних девяти станций кольца.

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