В столичном метро запустили тематический поезд в честь будущего открытия БКЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первые тематические поезда, которые оформили в честь открытия БКЛ метро Москвы, теперь курсируют на открытом участке линии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что Большой кольцевой линии (БКЛ) является крупным инфраструктурным проектом, который проходит под руководством Сергея Собянина.

"В преддверии полного запуска БКЛ на линию вышли тематические поезда, посвященные самому протяженному метрокольцу в мире. Всего на БКЛ будет курсировать 92 современных состава российского производства", – заявил Ликсутов.

Заммэра добавил, что после старта движения на всем участке БКЛ тематические составы начнут курсировать по всей новой линии. Специалисты также украсили внешнюю часть буквами "БКЛ" и двумя сердцами Москвы.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта рассказали, что в столичном метро запустили тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия". Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

Отмечается, что каждый вагон поезда оформлен в честь сел и городов Нижегородской области. Пассажиры смогут ознакомиться с историей народных художественных промыслов, которыми славится регион.

В столичном метро начал курсировать тематический поезд, посвященный Нижегородской области

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