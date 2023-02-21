Началось строительство крытого перехода из метро "Прокшино" в одноименный бизнес-квартал

Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы/ПРЕСС-СЛУЖБА ГК "А101"

В поселении Сосенском в ТиНАО началось строительство крытого перехода от станции "Прокшино" Сокольнической линии метро к одноименному бизнес-кварталу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"ГК "А101" приступила к строительству крытого перехода "сухие ноги" из станции метро "Прокшино" в здание первой очереди бизнес-квартала "Прокшино", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что переход соединят с существующим переходом через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и выполнят его в том же стиле. Протяженность конструкции составит порядка 30 метров. Закончить строительство планируется до конца текущего года.

Как рассказали в Москомстройинвесте, переход позволит попасть на второй этаж бизнес-центра, где располагается лобби. Помимо офисных помещений, в здании предусмотрены торговый центр, сервисная зона и кафе.

Первую очередь БК "Прокшино" также сдадут до конца 2023 года. Она представляет из себя 13-этажное здание площадью 42 тысячи квадратных метров с офисами и магазинами, которые обеспечат работой свыше 3 тысяч человек.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что проект бизнес-квартала подразумевает строительство пяти офисных зданий, в которых в общей сложности создадут более 16 тысяч рабочих мест.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники началось строительство бизнес-центра на 1,7 тысячи рабочих мест. В проект вложат 7,4 миллиарда рублей. В 24-этажном здании разместят не только офисы, но и магазины, кафе и другие предприятия.

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