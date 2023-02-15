Монолитные работы при строительстве бизнес-центра в СВАО завершены на 83%

Фото: stroi.mos.ru

Монолитные работы при строительстве торгово-офисного центра Botanica на улице Вильгельма Пика на северо-востоке Москвы завершены на 83%, строители уже приступили к фасадным работам и отделке технических помещений, заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что город и застройщик заключили соглашение о строительстве центра в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в 2020 году.

"Инвестиции в проект составят почти 9,5 миллиарда рублей. В будущем здесь появится 4,5 тысячи рабочих мест, из них более тысячи – в рамках программы. На текущем этапе строители ведут работы по сооружению монолитных конструкций 14-го и 15-го этажей, что составляет 83% от общего объема выполненных работ", – сказал Овчинский.

По его словам, в строительстве 19-этажного здания задействованы более 330 человек. В настоящий момент они ведут работу по обустройству инженерных систем и наружных сетей теплоснабжения. Согласно заключенному контракту, бизнес-центр должны ввести в эксплуатацию не позднее 2025 года.

"Завершить возведение монолита бизнес-центра, высота которого составит 19 этажей, планируется к концу первого квартала 2023 года", – пояснил директор по проектам компании-застройщика Николай Махоткин.

Ранее сообщалось, что общественно-деловые объекты, жилой квартал, а также образовательный комплекс из школы на 800 учеников и детского сада на 350 воспитанников возведут на участке бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы.

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