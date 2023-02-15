В Бутырском районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и автопарковкой построят в Бутырском районе на северо-востоке Москвы, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Спортивный объект разместится по адресу 78-й микрорайон, корпус 10, зона № 8.1, улица Милашенкова (земельный участок № 7б).

"В рамках адресной инвестиционной программы города Москвы силами автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" на земельном участке ориентировочной площадью 0,33 гектара будет реализован объект спортивной направленности", – сказала Пятова.

Она уточнила, что земельный участок свободен от капитальных объектов. Площадь центра составит не более 3 637 квадратных метров, высота – не более 20 метров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарев заявил, что возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в столичном районе Зябликово завершится в начале 2024 года. ФОК возводится на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Площадь комплекса составит более 4 тысяч квадратных метров.

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