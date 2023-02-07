Возведение ФОКа с бассейном в столичном Зябликове завершится в начале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в столичном районе Зябликово завершится в начале 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К настоящему времени строители залили фундаментную плиту здания и приступили к устройству монолитных конструкций цокольного этажа. В течение февраля специалисты смогут приступить к возведению первого этажа будущего ФОКа", – сказал заммэра.

По словам Бочкарева, ФОК возводится на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Площадь комплекса составит более 4 тысяч квадратных метров.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в спортивном комплексе появятся бассейны для взрослых размером 25х16 метров и для обучения детей – 10х6 метров.

"Также в рамках проекта запланировано устройство тренажерного зала, медицинского блока, служебно-бытовых и административных помещений для персонала", – отметил Загрутдинов.

Руководитель департамента добавил, что фасад ФОКа будет облицован металлическими панелями.

В пресс-службе напомнили, что в Зябликове на месте, где строится новый комплекс, проходят соревнования по бейсболу "Золотая ловушка". Также в этом районе столицы жил основоположник российского бадминтона, ветеран Великой Отечественной войны Олег Михайлович Марков.

Ранее сообщалось, что для Академии водного транспорта, располагающейся в Южном административном округе (ЮАО) Москвы, построят бассейн и тренажерный корпус.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что после возведения вблизи академии бассейна и тренажерного зала общая площадь корпусов увеличится до 14 730 квадратных метров.



Собянин утвердил еще три проекта реорганизации бывших промзон столицы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!