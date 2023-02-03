Собянин: за десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За последние десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, благодаря этому в Троицком и Новомосковском округах появляется больше пространства для активного образа жизни. Из крупных комплексов, открытых в последние годы, мэр назвал лыжную трассу в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный центр в Сосенском, ледовый тренировочный центр "Снегирь Арена" в Марушкинском и городскую спортивно-оздоровительную базу "Лесная".

Кроме того, он сообщил, что в ближайшие годы планируется достроить и открыть спортивный комплекс в Киевском, спорткомплекс на территории жилого комплекса "Новое Внуково", ледовую арену в Щербинке и всесезонный спортивно-развлекательный комплекс рядом со станцией метро "Прокшино".

Ранее в Бутырском районе Москвы ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Объект возвели на территории Колледжа по подготовке социальных работников. Заниматься в новом центре смогут сотрудники учреждения, его студенты и жители района.



Собянин сообщил о строительстве новых спортивных объектов в Раменках и Ясеневе

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