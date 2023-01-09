Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

ФОК с бассейном ввели в эксплуатацию в Бутырском районе столицы на территории Колледжа по подготовке социальных работников, сообщает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Комплекс расположен по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 63.

"Бассейн смогут посещать как учащиеся и сотрудники колледжа, так и жители района", – рассказал Загрутдинов.

По его словам, площадь ФОКа составляет 5 тысяч квадратных метров. В комплексе разместили бассейн, игровой и тренажерный залы. А главным визуальным акцентом ФОКа стала зона игрового зала с вертикальным остеклением. Во входной группе обустроили гардероб, помещение охраны, кабинет медсестры. Кроме этого, в здании комплекса установили грузовой лифт.

"Бассейн смогут также использовать маломобильные люди – для погружения в воду людей с ограниченными возможностями установлен специальный подъемник", – отмечается в сообщении.

Загрутдинов добавил, что главные входы в здание сделали более удобными для маломобильных людей.

На территории комплекса установили фонари, малые архитектурные формы, обустроили газон, цветники, деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что в Ново-Переделкине построят BMX-велодром с физкультурно-оздоровительным комплексом. ВМХ-велодром с ФОКом, зоной питания и магазином займет 2 400 квадратных метров, причем ФОК расположится на площади 1 600 квадратных метров по адресу Проектируемый проезд № 6522.

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