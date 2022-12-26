Пять ледовых арен общей площадью около 80 тыс квадратных метров строят в Москве

Фото: stroi.mos.ru/АО "Мосинжпроект"

Пять ледовых арен общей площадью около 80 тысяч квадратных метров строят в Москве. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Для развития таких зимних видов спорта, как хоккей и фигурное катание, в городе создается вся необходимая инфраструктура. При этом возводятся как целые ледовые дворцы, так и крытые катки для занятий районных спортивных школ", – приводят слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

До конца 2022 года в городе планируют завершить строительство ледового дворца "Кристалл" площадью 24,5 квадратных метра в "Лужниках". В составе дворца будут функционировать 2 ледовые арены, фитнес-зона и другие пространства.

В 2023 году в Москве планируют открыть ледовую арену в Щербинке. Также в столице ведутся отделочные работы в ледовом дворце в центре спорта и образования "Самбо-70". В составе спорткомплекса "Сталкер" будут функционировать 2 ледовых площадки.

В ледовом дворце в "Сокольниках" проведут реконструкцию. В здании разместятся 2 ледовые арены 58x26 и 60x30 метров.

За 12 лет в столице появились около 170 спортивных объектов: стадионов, ледовых дворцов, ФОК и других площадок. В период с 2023 по 2025 в городе планируют построить и ввести в эксплуатацию 27 спортобъектов.

Ранее Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. В кластере создали все условия для спортсменов. Пропускная способность горнолыжных трасс увеличилась до 500 человек при одновременном катании.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!