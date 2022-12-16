Бочкарев: в СВАО завершается строительство двух спортивных комплексов с бассейнами

Фото: stroi.mos.ru

На северо-востоке Москвы подходит к концу строительство двух спортивных объектов с бассейнами. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"На обоих объектах <...> стартовала комплексная проверка. Специалисты оценят соответствие зданий проектной документации, качество внутренней отделки и работу инженерных систем", – сказал он.

Отмечается, что один спорткомплекс предназначен для воспитанников училища олимпийского резерва имени Гомельского, второй – для студентов колледжа по подготовке соцработников и жителей Бутырского района. Оба здания могут ввести в эксплуатацию уже в начале 2023 года.

По словам Бочкарева, первый спорткомплекс, расположенный на улице Лескова, пристроен непосредственно к основному зданию училища. Там предусмотрят бассейн размером 25 на 16 метров, тренажерный зал и зал для игровых видов спорта. Также оборудуют зоны отдыха и кабинеты врачей.

"Здание общей площадью 7 тысяч квадратных метров отличает <...> оригинальная архитектура. <...> Большая площадь витражного остекления и многосветные пространства обеспечивают максимально естественное освещение, что также важно для тренировочного процесса", – добавил вице-мэр.

В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что второй ФОК расположен по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 63. Его площадь составит 4 тысячи "квадратов". В здании предусмотрят тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, а также взрослый и детский бассейны.

"Комплекс <...> обеспечит спортивную базу для студентов (колледжа соцработников. – Прим. ред.), а также станет объектом массового спорта шаговой доступности для всех жителей ближайших жилых кварталов", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Москва предоставит инвестору в аренду землю в Ново-Переделкине для возведения спортивного кластера. Площадь объекта составит около 3,4 тысячи квадратных метров.

Там могут появиться два футбольных поля, беговые дорожки, зоны для воркаута и баскетбольная площадка.



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