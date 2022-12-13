В Южнопортовом районе создадут детские площадки на сосновой опушке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Южнопортовом районе столицы на Сосинской улице будут созданы оригинальные детские площадки на сосновой опушке. Планируется высадить 1,5 тысячи хвойных деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Общая площадь благоустройства составит более 8 тысяч квадратных метров. Созданный бюро AFA ландшафт апеллирует к эстетике сосновой опушки. Деревья и кустарники различных видов акцентно высадят на площади 2 тысячи квадратных метров во дворе новостройки на улице Сосинской. Это горная сосна, ель, псевдотсуга, можжевельник и другие. Также сделают композиции с валунами и каменной крошкой разной фракции, которые дополнят цветники из почвопокровных растений", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, на Сосинской улице обустроят две детские и две спортивные площадки, которые будут окружены прогулочными маршрутами.

"Спортивные – со столом для пинг-понга, воркаутом и настилом для йоги, а также площадкой с баскетбольным кольцом. Кроме того, сделают зону отдыха с амфитеатром под навесом", – отметил архитектор.

Специалист рассказал, что одна детская площадка будет рассчитана для малышей до пяти лет. На ней установят беседку-навес с бизибордом, тоннель, грифельную доску, рельефный игровой маршрут, зоны игры с песком и водой. Вторую площадку создадут для детей от пяти лет и старше. Она будет обустроена игровым маршрутом с балансиром и пеньками, переговорными трубами, каруселями и лазательными элементами. Озеленение детских и спортивных площадок предполагает всесезонность, а хвойные массивы и почвопокровные растения создадут объемный и многослойный рельеф.

Управляющий партнер девелоперской компании Touch Сергей Шиферсон рассказал, что дети будут расти в хвойном пространстве, что будет способствовать эковоспитанию, развитию любви к природе и чувству ответственности за сохранение окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в парке "Покровское-Стрешнево" обновили детские игровые площадки. На указанном месте установили новое оборудование, сделанное из дерева. Кроме этого, привели в порядок детские площадки во всех игровых зонах.

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