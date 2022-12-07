14:05Город
Ландшафтный парк и тропа здоровья появились в парке "Яуза" на северо-востоке столицы
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Ландшафтный парк и тропу здоровья обустроили в будущем парке "Яуза", расположенном на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, мероприятия по благоустройству парка проходят с учетом пожеланий горожан.
"В период с 2016 по 2022 год благоустроили пространство общей площадью более 223 гектаров. Новые достопримечательности – ландшафтный парк и тропа здоровья – появились на участке вдоль Северодвинской улицы, который привели в порядок в этом году", – отметил заммэра.
В ландшафтном парке сформировано несколько искусственных холмов, которые добавили территории разнообразия. Дорожки вокруг холмов выполнены из гравийного отсева, а вдоль них установили скамейки.
Тропа здоровья появилась на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы. Маршрут состоит из семи сегментов, каждый из которых имеет свой тип покрытия. В качестве покрытия использовали кору лиственницы, мульчу, песок, керамзит и другой материал.
Планируется, что будущий парк "Яуза" займет свыше 350 гектаров. Пространство обеспечит комфортный и полноценный отдых москвичам и гостям города.
Ранее Бирюков рассказывал, что благоустройство парка "Яуза" выполнено на 60%. В этом году в парке обновили дорожно-тропиночную сеть, проложили велосипедную и беговую дорожки, установили пункты проката спортивного инвентаря, беседки для отдыха и новые фонари.
Вдоль берега Яузы сделали экотропы со смотровыми площадками. Появилось шесть мостиков-переходов через реку.
До этого Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили работы по благоустройству двух участков парка "Яуза". Работники сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром вдоль Северодвинской улицы.
На территории от Широкой до Енисейской улицы построили два спорткластера и реабилитировали водоем.
В Москве завершили благоустройство двух новых участков парка "Яуза"
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