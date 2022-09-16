На северо-востоке Москвы провели реабилитацию водоема в будущем парке "Яуза"

11:52
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по экологической реабилитации водоема на Широкой улице, входящего в состав будущего парка "Яуза". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Пруд находится на центральной пешеходной оси парка, поэтому было важно не только улучшить его эстетические характеристики, но и обеспечить доступ посетителей к водному объекту", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Отмечается, что в ходе работ специалисты убрали 2 тысячи кубометров иловых осадков и мусора, укрепили берега водоема, а также обновили настил и дополнили его тремя террасами.
По словам Бирюкова, в 2022 году специалисты ведут благоустройство двух участков будущего парка "Яуза": от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинской.
Ранее сообщалось, что в будущем парке "Яуза" появится кафе с видом на реку. Кафе расположится недалеко от моста, связывающего два берега реки Яузы. Расположить павильон с видом на водоем удастся благодаря особенностям рельефа территории.
Кроме того, в строящемся на северо-востоке Москвы парке "Яуза" обустроили новые скейт-парк и памп-трек.
Скейт-парк площадью 1 200 квадратных метров приспособлен как для начинающих спортсменов в возрасте от шести лет, так и для опытных скейтеров. Памп-трек, площадь которого составляет 700 квадратных метров, имеет элементы для выполнения трюков в воздухе и ритм-секцию.
"Это наш город": в будущем парке "Яуза" появится кафе на склоне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: