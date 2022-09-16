На северо-востоке Москвы провели реабилитацию водоема в будущем парке "Яуза"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по экологической реабилитации водоема на Широкой улице, входящего в состав будущего парка "Яуза". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Пруд находится на центральной пешеходной оси парка, поэтому было важно не только улучшить его эстетические характеристики, но и обеспечить доступ посетителей к водному объекту", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что в ходе работ специалисты убрали 2 тысячи кубометров иловых осадков и мусора, укрепили берега водоема, а также обновили настил и дополнили его тремя террасами.

По словам Бирюкова, в 2022 году специалисты ведут благоустройство двух участков будущего парка "Яуза": от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинской.

Ранее сообщалось, что в будущем парке "Яуза" появится кафе с видом на реку. Кафе расположится недалеко от моста, связывающего два берега реки Яузы. Расположить павильон с видом на водоем удастся благодаря особенностям рельефа территории.

Кроме того, в строящемся на северо-востоке Москвы парке "Яуза" обустроили новые скейт-парк и памп-трек.

Скейт-парк площадью 1 200 квадратных метров приспособлен как для начинающих спортсменов в возрасте от шести лет, так и для опытных скейтеров. Памп-трек, площадь которого составляет 700 квадратных метров, имеет элементы для выполнения трюков в воздухе и ритм-секцию.

