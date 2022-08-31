В будущем парке "Яуза" появится кафе с видом на реку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В будущем парке "Яуза" появится кафе на склоне. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На данный момент подготовлено основание и металлокаркас будущего павильона, также к нему подведены внешние инженерные коммуникации. В помещении возводят стены и разводят внутренние системы освещения, вентиляции, водоснабжения и отведения", – сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Также специалисты работают над созданием кровли будущей постройки, а затем проведут монтаж витражного остекления, добавил Мельников.

Кафе расположится недалеко от моста, связывающего два берега реки Яузы. Благодаря особенностям рельефа павильон будет расположен с видом на реку.

Кафе будет состоять из двух зданий: в постройке в форме цилиндра разместят обеденную зону, в кубической части – кухню и другие помещения.

"Цилиндр по периметру будет витражным, а его верхнюю часть будет венчать волноообразная лента из деревянного планкена. Кубический объем в противовес облицуют металлическими фасадными кассетами в графитовом оттенке", – объяснил Мельников.

В состав кафе также войдет терраса площадью 60 квадратных метров с видом на реку. Под склоном построят павильон площадью 210 квадратных метров. Около кафе появится детская площадка с горками на рельефе.

Отмечается, что устройство кафе планируют завершить в 4-м квартале 2022 года.

Ранее в будущем парке "Яуза" появились новые скейт-парк и памп-трек площадью 1 200 и 700 квадратных метров соответственно. Первая площадка подойдет для детей от 6 лет и опытных скейтеров, вторая будет доступна для жителей любого возраста.

