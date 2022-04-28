Строительство двух мостов через Яузу в районе Сыромятнической набережной завершено на 40%

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Строительство двухпутного и однопутного железнодорожных мостов через реку Яузу в районе Сыромятнической набережной завершено на 40%, сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что строительство ведется в рамках реконструкции участка Курская – Карачарово.
"В настоящее время завершается устройство опор однопутного моста и ведется сборка металлических конструкций пролетного строения, по двухпутному мосту ведется устройство железобетонных опор", – рассказал Бочкарев.
По его словам, протяженность мостов составит 106 метров. Сооружения обеспечат размещение дополнительных путей на участке для запуска перспективного маршрута МЦД-4. Ожидается, что пропускная способность увеличится в два раза – с 178 до 353 пар поездов в сутки.
Ранее сообщалось, что масштабные путевые работы пройдут на центральных участках МЦД-1 и МЦД-2 с 30 апреля по 4 мая. Работы направлены на развитие будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).
Путевые работы на участках МЦД-1 и МЦД-2 пройдут в начале мая
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