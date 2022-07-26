В будущем парке "Яуза" создадут зону отдыха и экоплощадь

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столице стартовали работы по созданию экоплощади и новой зоны отдыха в будущем парке "Яуза", сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаются масштабные работы по обустройству двух участков уникального экологического объекта – парка в пойме реки Яузы. Среди новых интересных проектов, которые реализуем, – экоплощадь размером 450 квадратных метров, зона отдыха с перголами и площадка для йоги", – заявил Бирюков.

Он рассказал, что для всех трех пространств уже сформировали металлокаркас, частично смонтировали перголы. Сейчас ведется подготовка к укладке террасной доски. Для безопасности отдыхающих настилы оборудуют перилами.

Экоплощадь разместится на месте бывшего заболоченного участка в районе дома 13, корпуса 1 на Северодвинской улице. Там появится пергола с подвесными качелями, от которой проложат дорожки к тропинкам парка.

Зона отдыха площадью более 350 квадратных метров расположится на пересечении Енисейской и Осташковской улиц. Она будет представлять из себя деревянный настил необычной формы с тремя перголами, гамаками, лавочками и арт-объектами.

Площадку для йоги площадью свыше 200 квадратных метров оборудуют напротив дома 30 на Широкой улице. Ее выполнят в форме шестигранника. Работы должны завершиться до конца сентября.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве благоустроили уже половину будущего парка "Яуза". В порядок приведена территория в районе поймы реки Чермянки. Там появились экотропы, зоны для занятий спортом.

До конца 2022 года работы пройдут на Северодвинской улице: там появятся зоны отдыха, фонтан, детская площадка и досуговый центр. Также запланировано благоустройство на участке от Широкой до Енисейской улицы. После того как все работы будут завершены, итоговая площадь парка "Яуза" превысит 350 гектаров, подытожил мэр.

