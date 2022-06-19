В Москве благоустроили половину будущего парка "Яуза" – Собянин

17:45
Фото: vk.com/mossobyanin
В Москве благоустроили уже половину будущего парка "Яуза". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
"Комфортное общественное пространство создали вдоль Чукотского проезда и Заповедной улицы. Обновили парк спорта и скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов, парк "Сад будущего", – написал мэр.
Кроме того, напомнил он, в порядок уже приведена территория в районе поймы реки Чермянки. Там появились экотропы, зоны для занятий спортом. До конца 2022 года работы пройдут на Северодвинской улице: там появятся зоны отдыха, фонтан детская площадка и досуговый центр. Также запланировано благоустройство на участке от Широкой до Енисейской улицы.
После того, как все работы будут завершены, итоговая площадь парка "Яуза" превысит 350 гектаров, подытожил градоначальник.
Ранее Собянин сообщил об открытии после реставрационных работ грота "Бельведер" открылся в Саду имени Баумана. Специалистам удалось укрепить свод, воссоздать лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада.
Культурно-досуговый центр появится в будущем парке "Яуза"
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