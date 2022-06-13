Собянин: грот "Бельведер" в Саду имени Баумана открыли после реставрации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Грот "Бельведер" открылся после реставрационных работ в Саду имени Баумана. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Открыли после реставрации грот "Бельведер" в Саду имени Баумана. Около двух веков он был украшением этого зеленого уголка старой Москвы", – отметил мэр.

По словам градоначальника, в последние несколько лет сооружение было в плохом состоянии: большинство его элементов практически полностью сломалось.

Однако специалистам удалось укрепить свод, воссоздать лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. Кроме того, у смотровой сделали скульптуру по мотивам работы Огюста Родена "Танцевальное упражнение".

"С открытием грота сад будет привлекать еще больше посетителей. Здесь уютно в любое время года", – отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в этом году на ВДНХ начнется реставрация мемориального комплекса "Покорителям космоса". По словам мэра, этот монумент является одним из самых известных и высоких в России. Уточняется, что его высота составляет 110 метров. Главный материал для ракеты и шлейфа – титан, который предложил сам Сергей Королев и лично следил за строительством.

